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Киркоров раскрыл результаты теста на коронавирус 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
Российский певец Филипп Киркоров рассказал о результатах теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.
Артист рассказал, что у него и всех членов его семьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат.
"Все хорошо, все здоровы и в прекрасном настроении. Тесты у всех отрицательные. Мы с Бедросом Киркоровым собираемся на концерт в честь Дня Победы без зрителей, где вместе исполним песню «Алеша»", — поделился Филипп Киркоров.
Певец добавил, что концерт к 9 мая будут записывать в Москве в «Крокус Сити Холле».
Ранее "Рамблер" рассказывал о самых громких скандалах Филиппа Киркорова.
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров
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