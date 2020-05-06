Киркоров раскрыл результаты теста на коронавирус 

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Российский певец Филипп Киркоров рассказал о результатах теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист рассказал, что у него и всех членов его семьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

"Все хорошо, все здоровы и в прекрасном настроении. Тесты у всех отрицательные. Мы с Бедросом Киркоровым собираемся на концерт в честь Дня Победы без зрителей, где вместе исполним песню «Алеша»", — поделился Филипп Киркоров.

Певец добавил, что концерт к 9 мая будут записывать в Москве в «Крокус Сити Холле».