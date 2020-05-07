Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ким Кардашьян сфотографировали в крошечном бикини 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Ким Кардашьян сфотографировали в крошечном бикини
Фото: @kimkardashian
Папарацци сфотографировали звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательницу Ким Кардашьян-Уэст в крошечном бикини во время изоляции на фоне пандемии коронавируса. Откровенные кадры публикует Daily Mail.
Lenta.ru
На снимках знаменитость запечатлена на территории пляжного дома в Малибу, который она снимает для своей семьи. Кардашьян была одета в купальник коричневого цвета бренда Hunza G стоимостью 180 долларов (13,3 тысячи рублей). Ее образ дополнили солнцезащитные очки в тон и крупные золотистые серьги.
По информации издания, 39-летняя предпринимательница впервые за долгое время вышла за пределы дома, в котором она живет с мужем Канье Уэстом и четырьмя детьми.
Ранее в мае Ким Кардашьян поделилась серией фотографий в бикини в своем Instagram-аккаунте. Так, на одном из кадров знаменитость попозировала на фоне заката в желтом слитном купальнике и чокере, украшенном стразами. Поклонники восхитились опубликованными снимками. «Я просто в восторге», — прокомментировал пост один из них. Автором съемки выступил модный фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales).
Видео дня. Как собрать себя на карантине
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Женский форум
Звёзды , Ким Кардашьян , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды лишатся заграничной недвижимости
Российские звезды лишатся заграничной недвижимости
Вещи, которые нельзя хранить на кухне
Вещи, которые нельзя хранить на кухне
Анфиса Чехова похвасталась своими формами
Анфиса Чехова похвасталась своими формами
Жигунов лишился части имущества
Жигунов лишился части имущества
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Почему давно не видно певицу Линду, кумира 90-х
13:01
Почему давно не видно певицу Линду, кумира 90-х
Звёзды
Как вернуть старым кроссовкам первозданный цвет
03:14
Как вернуть старым кроссовкам первозданный цвет
Дом и сад
Как стул поможет похудеть на карантине
03:15
Как стул поможет похудеть на карантине
Карантин Здоровье
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
06:10
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
Еда Здоровье
Модель Федорова переквалифицировалась в певицы
00:48
Модель Федорова переквалифицировалась в певицы
Звёзды
Эксперт рассказала об опасности чипсов
00:20
Эксперт рассказала об опасности чипсов
Еда Здоровье
Почему нас тянет к разным продуктам
06:13
Почему нас тянет к разным продуктам
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение