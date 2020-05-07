Ким Кардашьян сфотографировали в крошечном бикини 

Папарацци сфотографировали звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательницу Ким Кардашьян-Уэст в крошечном бикини во время изоляции на фоне пандемии коронавируса. Откровенные кадры публикует Daily Mail.

Lenta.ru

На снимках знаменитость запечатлена на территории пляжного дома в Малибу, который она снимает для своей семьи. Кардашьян была одета в купальник коричневого цвета бренда Hunza G стоимостью 180 долларов (13,3 тысячи рублей). Ее образ дополнили солнцезащитные очки в тон и крупные золотистые серьги.

По информации издания, 39-летняя предпринимательница впервые за долгое время вышла за пределы дома, в котором она живет с мужем Канье Уэстом и четырьмя детьми.