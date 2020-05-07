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Собчак высказалась о новых отношениях Виторгана 

Passion.ru 14 часов назад
Собчак высказалась о новых отношениях Виторгана
Фото: Passion.ru
38-летняя Ксения Собчак довольна тем, как складывается личная жизнь ее бывшего мужа.
«Я на него смотрю и радуюсь. Что он в новых отношениях, у него там прекрасная красавица-девушка, он гораздо более инициативный, и все наши общие друзья говорят, что Максим стал более… и я вот думаю, почему все эти годы я была двигателем»,
— призналась она в беседе с Екатериной Варнавой.
47-летний Максим Виторган и 28-летняя Нино Нинидзе встречаются с прошлого года — оба нашли утешение друг в друге после пережитых разводов. Максим прожил в браке с Ксенией Собчак почти четыре года, Нино ставила в прошлом непродолжительный брак с актером Кириллом Плетневым, от которого у нее растет сын Сандро. 38-летняя Ксения Собчак счастлива с 44-летним режиссером Константином Богомоловым.
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Звёзды , Максим Виторган , Кирилл Плетнев , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
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