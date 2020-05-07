5 откровенных фотосессий Беллы Хадид 

Белла Хадид не планирует скучать во время изоляции, и своим подписчикам хандрить не позволяет.

@bellahadid

За время карантина супермодель не раз радовала фолловеров откровенными фотосессиями.

@bellahadid

И даже стала лицом новой рекламной кампании Jacquemus, не выходя из дома — съемка в новых реалиях была сделана по FaceTime.

@bellahadid

Даже на ферме, где Белла на время уединилась с беременной сестрой Джиджи и мамой Иоландой, Хадид-младшая находит минутку и укромное место, чтобы сделать пару жарких кадров.

@bellahadid

Вдохновению и полету творческой мысли нашей героини остается только позавидовать!