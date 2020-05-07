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5 откровенных фотосессий Беллы Хадид 

Harper’s Bazaar 12 часов назад
5 откровенных фотосессий Беллы Хадид
Фото: @bellahadid
Белла Хадид не планирует скучать во время изоляции, и своим подписчикам хандрить не позволяет.
@bellahadid
За время карантина супермодель не раз радовала фолловеров откровенными фотосессиями.
@bellahadid
И даже стала лицом новой рекламной кампании Jacquemus, не выходя из дома — съемка в новых реалиях была сделана по FaceTime.
@bellahadid
Даже на ферме, где Белла на время уединилась с беременной сестрой Джиджи и мамой Иоландой, Хадид-младшая находит минутку и укромное место, чтобы сделать пару жарких кадров.
@bellahadid
Вдохновению и полету творческой мысли нашей героини остается только позавидовать!
@bellahadid
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Звёзды , Белла Хадид
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