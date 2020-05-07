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На днях Яна Рудковская заявила, что намерена бороться со СМИ, якобы распространяющими слухи о болезни ее сына. Об этом она объявила после публикации статьи в одном из изданий о жизни звезд. Автор текста приписывал диагноз ребенку Рудковской, ссылаясь на анонимный источник. Возмущенная женщина заявила, что подаст на издание в суд, с позицией продюсера согласились многие видные звезды.

Тем временем адвокат и блогер Екатерина Гордон припомнила Рудковской, что та и сама далеко не всегда следила за своим языком. Гордон имела в виду историю продюсер жестко высказалась о юной модели "Топ Мини Моделс" телеканала World Fashion. Тогда она назвала Зою Кукушкину, которую родители взяли из детского дома, "умственно отсталой". Гордон отметила, что будет защищать честь девочки в суде и предложила Рудковской извиниться, чтобы уладить конфликт. Продюсер быстро отреагировала:

"Друзья, я хочу сказать о силе слов. События последних дней подтверждают, что словом можно ударить и поддержать, обидеть и утешить. Когда-то чужие слова ранили меня, когда-то мои слова могли ранить другого человека, и мне искренне жаль. Все же надо быть бережнее и внимательнее — и к словам, и друг к другу",

— заявила она.

"Вы же не будете публично обсуждать чью-то форму уха? Ну вот и другие аспекты внешности и здоровья давайте оставим в покое. Они могут касаться нас лишь тогда, когда мы можем предложить реальную помощь — и только в том случае, если она, действительно, нужна",

— написала Рудковская и предложила разработать закон, который не позволял бы писать о детях без письменного согласия родителей.