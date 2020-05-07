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10 российских звезд с самыми красивыми ногами 

WMJ.ru 15 часов назад
Длинные, стройные и подкачанные — WMJ.ru собрал для тебя красоток с самыми изящными ногами, которым остается только позавидовать!

Вера Брежнева

38-летняя Вера Брежнева не перестает восхищать поклонников своей красотой и вечной молодостью. У певицы модельная внешность: белокурые волосы, пухлые губы и бесконечно длинные ноги. Вера знает о достоинствах своей фигуры и подчеркивает их микрошортами и короткими платьями. Кстати, в интервью журналистам артистка не раз говорила, что не сидит на диетах. Оставаться в тонусе ей помогает спорт.

Елена Перминова

Одна из самых популярных российских моделей Елена Перминова тоже может похвастаться идеальными пропорциями. Глядя на фотографии этой блондинки, сложно поверить, что у нее трое детей! Стройные ноги и осиная талия Перминовой — это не только подарок генетики, но и результат каждодневной работы. Елена не пропускает фитнес-занятия даже в отпуске. В своем личном блоге в Instagram она часто публикует видеоролики, на которых показывает эффективные упражнения для поддержания фигуры.

Светлана Лобода

Тело Светланы Лободы часто становится предметом обсуждений. Недавно артистку даже обвиняли в том, что она якобы носит специальные накладки на ягодицы. Однако на самом деле знаменитость часами пропадает в спортивном зале и разучивает танцевальные движения для своих шоу. В рационе у Лободы в основном только здоровая пища. Каждое утро певица начинает со стакана воды с лимоном, а завтракает кашей. Обед звезды не обходится без супа, а после занятий спортом Светлана съедает белковую пищу — стейк или куриную грудку.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова заслуженно стала обладательницей титула «Первая вице-мисс Россия — 2014». О такой фигуре, как у возлюбленной Тимати, мечтают миллионы женщин. Анастасии, как и многим другим звездам, быть в прекрасной форме помогает спорт и правильное питание. В своем Instagram девушка не раз рассказывала о тренировках и делилась рецептами полезных блюд. Несколько лет назад Решетова рассказывала журналистам о том, что дважды в неделю по утрам занимается стретчингом.

Глюкоза

33-летняя Глюкоза не представляет свою жизнь не только без музыки, но еще и без йоги. Артистка может часами стоять в асанах даже во время отпуска. К йоге приобщился и супруг звезды Александр Чистяков. Глюкоза часто публикует снимки, на которых занимается любимым делом вместе с мужем, и собирает восторженные комментарии фолловеров. В вопросах питания артистка избирательна. В ее рационе нет продуктов, которые содержат глютен.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова — одна из красивейших женщин российского кинематографа. Звезда не экономит на косметических средствах и не расслабляется, когда речь заходит о фигуре. После съемок в фильме «Благословите женщину», который и принес актрисе успех, она похудела на 20 килограммов. Светлана отказалась от жареного, мучного и соленого, а также не потребляет рафинированный сахар. Спорт тоже играет в жизни Ходченковой немалую роль. Актриса регулярно делает упражнения на пресс, а также занимается танцами pole dance.

Виктория Лопырева

Обладательница стройных и длинных ног Виктория Лопырева может написать целую книгу о том, как стать красивой и стройной. После рождения сына модель моментально пришла в форму. Виктория придерживается правила, что женщина просто обязана хорошо выглядеть! Уходу за собой Лопырева посвящает много времени. Модель делает спа-процедуры, обертывания и тайский массаж. На диетах Виктория не сидит, а придерживается принципа умеренного потребления. Кроме того, девушка отказалась от молочных продуктов.

Оксана Самойлова

Эта сногсшибательная девушка на фото — мама четверых детей! В феврале Оксана Самойлова родила сына и уже спустя 5 дней показала фигуру после родов. Супруга Джигана призналась, что выглядит хорошо благодаря каждодневной работе над собой.
Я в хорошей форме. Даже нет, я в офигенной форме сейчас. И это не генетика. Для мам троих детей в 98% случаев генетики уже не существует. Есть только один путь к упругой коже, тонкой талии и подтянутой попе — это труд, спорт, питание и труд и бесконечная работа над собой,
— писала звездная мама в Instagram. Оксана успевает и смотреть за детьми, и заниматься спортом. А иногда и объединяет эти два дела: катается на велосипедах с детьми или играет с ними на свежем воздухе.

Алеся Кафельникова

21-летнюю Алесю Кафельникову зачастую обвиняют в анорексии, но дочь знаменитого теннисиста отвечает, что ей нравится быть худой и она любит свое тело. Раньше девушка следила за питанием и готовила блюда только на пару, однако теперь Алеся может позволить себе любые продукты. На фигуре Кафельниковой это никак не отражается, потому что девушка много ходит пешком и плавает. Яркую внешность Алеси ценят не только в России, но и за рубежом. Модель не раз участвовала в показах премиальных брендов, которые проходили в рамках Недели моды.

Мария Миногарова

Многие помнят Марию Миногарову как участницу шоу «Топ-модель по-русски», однако теперь эта блондинка — состоявшаяся знаменитость. Она участвует в рекламных кампаниях, снимается в кино и ведет страницу в Instagram. Однако раньше Мария испытывала комплексы по поводу своей внешности. Модель призналась, что очень переживала из-за формы ушей, которые привлекали излишнее внимание, и даже решилась на операцию. А вот длинные ноги Миногаровой достались от природы. Правда, чтобы сохранить стройность, Миногаровой приходится постоянно сидеть на диете.
«Будь моя воля, я бы питалась как школьник, у которого уехали родители, чипсами, газировкой, жевательными конфетами. Но от такого «сказочного» питания я раздуваюсь как шар, так что приходится держать себя в руках и питаться правильно», — говорила она в интервью Hello.
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Звёзды , Фото , Алеся Кафельникова , Анастасия Решетова , Оксана Самойлова , Мария Миногарова , Светлана Ходченкова , Александр Чистяков , Тимати , Светлана Лобода , Елена Перминова , Вера Брежнева , Виктория Лопырева , WMJ.RU
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