Что известно про «золотой дворец» Малышевой в США

В конце апреля глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал на YouTube расследование, посвященное недвижимости врача и телеведущей Елены Малышевой . "Рамблер" выяснил, что стало известно о "золотом дворце вашего любимого доктора".

В ходе расследования оппозиционный политик выяснил, что особняк телеведущей находится неподалеку от Нью-Йорка, в 20 километрах от Манхэттена на берегу реки Гудзон. По словам Навального, Малышева приобрела недвижимость в 2016 году за 6,4 миллиона долларов, по курсу на тот момент это 430 миллионов рублей.

Кадр из видео "Золотой дворец вашего любимого доктора"

И эту сумму нельзя назвать неоправданной: особняк находится в элитном районе, в доме 21 комната, а площадь его составляет 1100 квадратных метров. Интерьер не менее впечатляющий: мраморные колонны, "потолки в два этажа", огромные люстры, лепнина, золотая мебель, зеркала и даже карнизы.

Кадр из видео "Золотой дворец вашего любимого доктора"

Кадр из видео "Золотой дворец вашего любимого доктора"

Чтобы не быть голословным, Навальный привел договор купли-продажи недвижимости, где в качестве покупателей указаны Елена Малышева и ее супруг Игорь Малышев

Однако особняк на берегу Гудзона, по мнению оппозиционера, не единственная недвижимость телеведущей в США. По словам политика, у семьи Малышевых есть две квартиры в Нью-Йорке, общая стоимость которых превышает 290 миллионов рублей. Предположительно, в них проживают сыновья Елены — Юрий и Василий.