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«Золотой дворец»: что известно про поместье Малышевой в США 

Мира Маркина 14 часов назад
Что известно про «золотой дворец» Малышевой в США
Фото: Кадр из шоу "Жить здорово!"
В конце апреля глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал на YouTube расследование, посвященное недвижимости врача и телеведущей Елены Малышевой. "Рамблер" выяснил, что стало известно о "золотом дворце вашего любимого доктора".
В ходе расследования оппозиционный политик выяснил, что особняк телеведущей находится неподалеку от Нью-Йорка, в 20 километрах от Манхэттена на берегу реки Гудзон. По словам Навального, Малышева приобрела недвижимость в 2016 году за 6,4 миллиона долларов, по курсу на тот момент это 430 миллионов рублей.
Кадр из видео "Золотой дворец вашего любимого доктора"
И эту сумму нельзя назвать неоправданной: особняк находится в элитном районе, в доме 21 комната, а площадь его составляет 1100 квадратных метров. Интерьер не менее впечатляющий: мраморные колонны, "потолки в два этажа", огромные люстры, лепнина, золотая мебель, зеркала и даже карнизы.
Кадр из видео "Золотой дворец вашего любимого доктора"
Кадр из видео "Золотой дворец вашего любимого доктора"
Чтобы не быть голословным, Навальный привел договор купли-продажи недвижимости, где в качестве покупателей указаны Елена Малышева и ее супруг Игорь Малышев.
Однако особняк на берегу Гудзона, по мнению оппозиционера, не единственная недвижимость телеведущей в США. По словам политика, у семьи Малышевых есть две квартиры в Нью-Йорке, общая стоимость которых превышает 290 миллионов рублей. Предположительно, в них проживают сыновья Елены — Юрий и Василий.
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Звёзды , Игорь Малышев , Елена Малышева , Алексей Навальный
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