«Я думала, что это просто грипп»

Мадонна уже признавалась, что коронавирус ей не страшен. У певицы нашли антитела COVID-19. Если раньше поклонники думали, что поп-дива не знает, когда она успела переболеть инфекцией нового типа, то теперь Мэдж решила все объяснить.

Ей пришлось завершить свой мировой тур Madame X за три дня до официальной даты из-за введенного во Франции запрета на проведение массовых мероприятий с числом гостей более 1000 человек. Как оказалось, именно в это время звезда и болела.

Мадонна призналась фанатам, что сейчас она полностью здорова, но просто решила сдать тест на антитела.

"Около семи недель назад во время тура в Париже я была больна",

— объяснила звезда.

Тогда Мэдж и некоторые члены ее команды сильно заболели, но думали, что все дело в тяжелой форме гриппа.

Мадонна сообщила, что она сделала пожертвование на поиск вакцины от коронавируса. Впрочем, конкретную сумму звезда не стала раскрывать. Ранее поп-икона порядком удивила поклонников, отправившись подышать "коронавирусным" воздухом, отказавшись от средств индивидуальной защиты.