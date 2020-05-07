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«Я думала, что это просто грипп»: Мадонна откровенно рассказала о коронавирусе 

Harper’s Bazaar 12 часов назад
«Я думала, что это просто грипп»
Фото: Harper’s Bazaar
Мадонна уже признавалась, что коронавирус ей не страшен. У певицы нашли антитела COVID-19. Если раньше поклонники думали, что поп-дива не знает, когда она успела переболеть инфекцией нового типа, то теперь Мэдж решила все объяснить.
Ей пришлось завершить свой мировой тур Madame X за три дня до официальной даты из-за введенного во Франции запрета на проведение массовых мероприятий с числом гостей более 1000 человек. Как оказалось, именно в это время звезда и болела.
Мадонна призналась фанатам, что сейчас она полностью здорова, но просто решила сдать тест на антитела.
"Около семи недель назад во время тура в Париже я была больна",
— объяснила звезда.
Тогда Мэдж и некоторые члены ее команды сильно заболели, но думали, что все дело в тяжелой форме гриппа.
Мадонна сообщила, что она сделала пожертвование на поиск вакцины от коронавируса. Впрочем, конкретную сумму звезда не стала раскрывать. Ранее поп-икона порядком удивила поклонников, отправившись подышать "коронавирусным" воздухом, отказавшись от средств индивидуальной защиты.
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