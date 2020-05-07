43-летняя скандальная телеведущая, пару лет назад вылечившаяся от пагубных зависимостей, заявила, что устала быть примерной добропорядочной леди и снова хочет стать скандальной звездой.
Дана Борисова появилась в шоу «Алена, блин!» и прокомментировала недавно появившиеся слухи о том, что она заразилась коронавирусом.
«Я всегда кашляю — у меня хронический бронхит. Я сдавала четыре теста на COVID-19 — все отрицательные»,
— заявила она.
Впрочем, Дана призналась, что устала быть положительным героем в глазах общественности, рассказывать о том, как излечилась о пагубных зависимостей и давать советы тем, кто, как и она когда-то, оказался в похожей ситуации.
Борисова заявила, что рождена для хайпа и скандальных шоу. По ее словам, она даже хотела заразиться коронавирусом ради собственного реалити:
«Я хотела заразиться коронавирусом. Да, была такая идея! А что? И сделать из этого реалити "Выздоровление от короны". Я не боюсь, в нашем возрасте от этого не умирают. Если Лещенко в 80 лет не умер… Значит мы все не умрем».