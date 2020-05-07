43-летняя скандальная телеведущая, пару лет назад вылечившаяся от пагубных зависимостей, заявила, что устала быть примерной добропорядочной леди и снова хочет стать скандальной звездой.

Дана Борисова появилась в шоу «Алена, блин!» и прокомментировала недавно появившиеся слухи о том, что она заразилась коронавирусом.

«Я всегда кашляю — у меня хронический бронхит. Я сдавала четыре теста на COVID-19 — все отрицательные»,

— заявила она.

Впрочем, Дана призналась, что устала быть положительным героем в глазах общественности, рассказывать о том, как излечилась о пагубных зависимостей и давать советы тем, кто, как и она когда-то, оказался в похожей ситуации.

Борисова заявила, что рождена для хайпа и скандальных шоу. По ее словам, она даже хотела заразиться коронавирусом ради собственного реалити: