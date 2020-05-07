Телеведущая Дана Борисова заявила, что хотела заразиться коронавирусом ради хайпа. Об этом она рассказала в эфире шоу «Алена, блин!».
Недавно появились слухи о том, что скандальная телеведущая заразилась COVID-19. Однако Борисова опровергла эту информацию.
«Я всегда кашляю — у меня хронический бронхит. Я сдавала четыре теста на COVID-19 — все отрицательные», — рассказала телеведущая.
Однако Дана Борисова призналась, что она создана для скандалов и хайпа. Ей надоело быть положительным героем и рассказывать о том, как она справилась с зависимостями. Телеведущая даже думала специально заразиться коронавирусом, чтобы сделать из этого реалити-шоу.
«Я хотела заразиться коронавирусом. Да, была такая идея! А что? И сделать из этого реалити "Выздоровление от короны". Я не боюсь, в нашем возрасте от этого не умирают. Если Лещенко в 80 лет не умер… Значит мы все не умрем», — заявила Борисова.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Киркоров раскрыл результаты теста на коронавирус.