Телеведущая Дана Борисова заявила, что хотела заразиться коронавирусом ради хайпа. Об этом она рассказала в эфире шоу «Алена, блин!».

Недавно появились слухи о том, что скандальная телеведущая заразилась COVID-19. Однако Борисова опровергла эту информацию.

«Я всегда кашляю — у меня хронический бронхит. Я сдавала четыре теста на COVID-19 — все отрицательные», — рассказала телеведущая.

Однако Дана Борисова призналась, что она создана для скандалов и хайпа. Ей надоело быть положительным героем и рассказывать о том, как она справилась с зависимостями. Телеведущая даже думала специально заразиться коронавирусом, чтобы сделать из этого реалити-шоу.