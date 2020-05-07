Борисова рассказала, сколько зарабатывает на хайпе

Дана Борисова регулярно становится героиней различных скандалов. И признается: она любит хайп, ей нравится делать шоу, а также участвовать в дискуссиях и публичных ссорах, в том числе и на ТВ. В интервью Алене Жигаловой в ее шоу «Алена, блин!» 43-летняя светская львица призналась, что зарабатывает на этом неплохие деньги.

После того, как артистка выписалась из тайского рехаба, где провела более полугода и вылечилась от наркозависимости, Борисова выступала на различных шоу как эксперт по своей теме. Ей платили за съемки 10 тысяч рублей. Но позже ей снова захотелось трэша и скандалов, и звезда начала повышать ставки.

«Когда я вернулась с реабилитации, первые три недели я была очень востребована, просто меня рвали на шоу, и я заработала за три недели миллион. Сейчас мои гонорары высокие»,

— подчеркнула звезда хайпа.

И отметила: «Я свои деньги отрабатываю».