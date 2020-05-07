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«Я свои деньги отрабатываю»: Дана Борисова рассказала, сколько зарабатывает на хайпе 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
Борисова рассказала, сколько зарабатывает на хайпе
Фото: Teleprogramma.pro
Дана Борисова регулярно становится героиней различных скандалов. И признается: она любит хайп, ей нравится делать шоу, а также участвовать в дискуссиях и публичных ссорах, в том числе и на ТВ. В интервью Алене Жигаловой в ее шоу «Алена, блин!» 43-летняя светская львица призналась, что зарабатывает на этом неплохие деньги.
После того, как артистка выписалась из тайского рехаба, где провела более полугода и вылечилась от наркозависимости, Борисова выступала на различных шоу как эксперт по своей теме. Ей платили за съемки 10 тысяч рублей. Но позже ей снова захотелось трэша и скандалов, и звезда начала повышать ставки.
«Когда я вернулась с реабилитации, первые три недели я была очень востребована, просто меня рвали на шоу, и я заработала за три недели миллион. Сейчас мои гонорары высокие»,
— подчеркнула звезда хайпа.
И отметила: «Я свои деньги отрабатываю».
Борисова уверена, что «рождена для телевизионного скандального ток-шоу». При этом мегаразвратные вещи блондинка за деньги делать не согласится. Один из недавних скандалов, который не так давно разразился с участием 43-летней инстадивы, был связан с тем, что она встречается с мужем блогера Алены Кравец.
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Звёзды , Алена Кравец , Дана Борисова
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