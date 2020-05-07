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У Шуры снова обнаружили онкологию 

WMJ.ru и ещё 1 7 часов назад
У Шуры снова обнаружили онкологию
Фото: WMJ.ru
44-летний певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, стал новым героем YouTube-шоу Анны Седоковой «Квартира 69».
«Это была 25-я операция в моей жизни. Я просто пошел сдать анализы вместе с подругой за компанию, проглотили «кишку»… И тут раз — и у меня онкология. Приходит медсестра и говорит, что мне через два дня на операционный стол. Оказалось, у меня в желудке была грыжа — 13 сантиметров. Я 12 лет пил таблетки от изжоги и не подозревал, что у меня на самом деле такие проблемы. Онкологические болячки не болят, только когда они в четвертой стадии. Провели экстренную операцию»,
— поделился Шура и отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, но должен соблюдать довольно строгую диету.
Напомним, что Шура на протяжении многих лет активно борется за свое здоровье. Он был наркозависимым, перенес рак яичка. После операции и 18 курсов химиотерапии певец несколько лет передвигался на инвалидной коляске. После Шура снова смог встать и давать концерты и мечтал избавиться от хромоты. Два года назад он перенес серьезную операцию на тазобедренном суставе.
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