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У Марии Иваковой обнаружили коронавирус 

Анастасия Иванова 7 часов назад
У актрисы и телеведущей Марии Иваковой обнаружили коронавирус. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам Марии Иваковой, она не знает, где могла заразиться. Однако последние недели она принимала участие в съемках программы "Танцы со звездами".
"Друзья, у меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на covid-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния", — написала телеведущая.
Она добавила, что связалась со своим доктором, который назначил ей "мощную противовирусную терапию".
"Пью много воды, сплю и позитивно мыслю. У моего партнера по танцам @e_papunaishvili все тесты отрицательные, как и у моего бойфренда @efremovefremov. Как это получилось, я не знаю".
Четыре дня назад телеведущая писала, что в целях безопасности она пока не будет участвовать в съемках программы.
"Вчера вечером продюсер сообщил, что мой тест на covid19 отправлен на дополнительную верификацию в Роспотребнадзор, и только через несколько дней можно будет получить результат".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Борисова хотела заразиться COVID-19 ради хайпа.
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Звёзды , Видео , Мария Ивакова , Роспотребнадзор
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