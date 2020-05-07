У Марии Иваковой обнаружили коронавирус 

У актрисы и телеведущей Марии Иваковой обнаружили коронавирус. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Марии Иваковой, она не знает, где могла заразиться. Однако последние недели она принимала участие в съемках программы "Танцы со звездами".

"Друзья, у меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на covid-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния", — написала телеведущая.

Она добавила, что связалась со своим доктором, который назначил ей "мощную противовирусную терапию".

"Пью много воды, сплю и позитивно мыслю. У моего партнера по танцам @e_papunaishvili все тесты отрицательные, как и у моего бойфренда @efremovefremov. Как это получилось, я не знаю".

Четыре дня назад телеведущая писала, что в целях безопасности она пока не будет участвовать в съемках программы.