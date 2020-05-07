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У Шуры снова выявили онкологию 

Анастасия Иванова 6 часов назад
У Шуры снова выявили онкологию
Фото: @shuramedvedev
Певец Александр Медведев, известный как Шура, рассказал, что у него снова обнаружили онкологию. Об этом он заявил в YouTube-шоу Анны Седоковой «Квартира 69».
Артист признался, что ему провели 25 операций за всю жизнь. О том, что у него онкологическое заболевание Шура узнал случайно.
«Я просто пошел сдать анализы вместе с подругой за компанию, проглотили «кишку»… И тут раз — и у меня онкология. Приходит медсестра и говорит, что мне через два дня на операционный стол. Оказалось, у меня в желудке была грыжа — 13 сантиметров. Я 12 лет пил таблетки от изжоги и не подозревал, что у меня на самом деле такие проблемы. Онкологические болячки не болят, только когда они в четвертой стадии. Провели экстренную операцию», — рассказал певец.
Шура отметил, что сейчас уже чувствует себя хорошо.
"Операцию уже провели… Каждый раз, когда ложусь на стол, думаю, зачем мне это. Уже не спрашиваю почему".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что у Марии Иваковой обнаружили коронавирус.
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