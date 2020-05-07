У Шуры снова выявили онкологию 

Певец Александр Медведев , известный как Шура, рассказал, что у него снова обнаружили онкологию. Об этом он заявил в YouTube-шоу Анны Седоковой «Квартира 69».

Артист признался, что ему провели 25 операций за всю жизнь. О том, что у него онкологическое заболевание Шура узнал случайно.

«Я просто пошел сдать анализы вместе с подругой за компанию, проглотили «кишку»… И тут раз — и у меня онкология. Приходит медсестра и говорит, что мне через два дня на операционный стол. Оказалось, у меня в желудке была грыжа — 13 сантиметров. Я 12 лет пил таблетки от изжоги и не подозревал, что у меня на самом деле такие проблемы. Онкологические болячки не болят, только когда они в четвертой стадии. Провели экстренную операцию», — рассказал певец.

Шура отметил, что сейчас уже чувствует себя хорошо.