Российские звезды лишатся заграничной недвижимости 

Продюсер Андрей Разин рассказал, что из-за пандемии коронавируса российским звездам приходится продавать недвижимость за рубежом. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Распродавать недвижимость звезды вынуждены из-за высоких налогов и отсутствия заработков.

«Наши артисты нахапали по несколько квартир! И в Лас-Вегасе по три-четыре вложения в недвижимость делали. Раньше многие мечтали старость встретить в Майами, но сейчас осознали: кости надо бросать в России. Все бегут к нам. Вы сейчас увидите полное переселение наших звезд оттуда — сюда», — рассказал продюсер.

У самого Андрея Разина тоже есть дом в США. Его площадь около тысячи квадратных метров. Продюсер платит налог на недвижимость размером в 89 тысяч долларов. При том, что раньше эта сумма составляла 44 тысячи долларов.

Разин считает, что многим звездам это не по карману, поэтому они будут продавать свою недвижимость.