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Российские звезды лишатся заграничной недвижимости 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Российские звезды лишатся заграничной недвижимости
Фото: depositphotos.com
Продюсер Андрей Разин рассказал, что из-за пандемии коронавируса российским звездам приходится продавать недвижимость за рубежом. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Распродавать недвижимость звезды вынуждены из-за высоких налогов и отсутствия заработков.
«Наши артисты нахапали по несколько квартир! И в Лас-Вегасе по три-четыре вложения в недвижимость делали. Раньше многие мечтали старость встретить в Майами, но сейчас осознали: кости надо бросать в России. Все бегут к нам. Вы сейчас увидите полное переселение наших звезд оттуда — сюда», — рассказал продюсер.
У самого Андрея Разина тоже есть дом в США. Его площадь около тысячи квадратных метров. Продюсер платит налог на недвижимость размером в 89 тысяч долларов. При том, что раньше эта сумма составляла 44 тысячи долларов.
Разин считает, что многим звездам это не по карману, поэтому они будут продавать свою недвижимость.
«Вся их недвижимость за рубежом под огромным ударом, я не удивлюсь, если у них дома просто отберут и раздадут бедным. Распродают сейчас все, но там это никому не нужно».
Ранее "Рамблер" сообщал, что дом и баню Жигунова продали за долги.
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