Кто из звезд скрывает свои настоящие фамилии

Зачастую как зарубежные, так и отечественные звезды выбирают себе емкий псевдоним ради благозвучия, узнаваемости, а также ввиду стремления к уникальности. "Рамблер" публикует информацию о российских артистах, настоящие имена и фамилии которых могут вас удивить.

Певица Слава

@nastya_slava

Под псевдонимом Слава скрывается артистка Анастасия Сланевская , которая выбрала себе второе имя в начале 2000-х годов, когда начинала сольную карьеру.

Лидер группы "Отпетые мошенники" Сергей Аморалов

@otpetye

Некоторые убеждены, что нынешняя фамилия артиста ему идеально подходит. Впрочем, за сценической фамилией Аморалов скрывается Сергей Суровенко.

Певец Александр Серов

@alexander_serov_official

От отца артисту досталась фамилия Сяров с ударением на первый слог. Родственник певца имел болгарские корни, что вполне могло повлиять на странное для нас звучание его фамилии.

Певица Линда

@lindageyman

Свой псевдоним звезда выбирала, помня о том, что ее бабушка хотела, чтобы внучку звали Лейбла, но родители дали певице имя Светлана. В итоге родственница всю жизнь называла внучку Лэйна, Лина или Лей, что оказало влияние на выбор второго имени артистки.

Юморист Евгений Петросян

@petrosyanevgeny

Известный эстрадный артист и комик родом из Баку: он родился в армяно-еврейской семье, а отца его звали Ваган Межлумович Петросянц — с буквой Ц в конце.

Певица Сати Казанова

@satikazanova

Свое полное имя — Сатаней артистка решила сократить до более удобного в качестве псевдонима — Сати.

Певица Елка

@elkasinger

Настоящее имя артистки — Елизавета Иванцив. Свой псевдоним она приобрела в 11-летнем возрасте, когда кто-то из друзей решил ее так назвать. Второе имя быстро прижилось, и даже мама певицы называет ее Елочкой.

Певица София Ротару

У артистки, родившейся на Украине, молдавские корни, а семья носила фамилию Ротарь. Село, в котором проживало семейство раньше было румынским, и уже потом его присоединили к Украине. Тогда отцу Софии предложили поменять румынскую фамилию на украинскую. Так и появилась фамилия Ротарь.

@sofiarotaru.official