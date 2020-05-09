Кто из звезд скрывает свои настоящие фамилии

Зачастую как зарубежные, так и отечественные звезды выбирают себе емкий псевдоним ради благозвучия, узнаваемости, а также ввиду стремления к уникальности. "Рамблер" публикует информацию о российских артистах, настоящие имена и фамилии которых могут вас удивить.
Певица Слава
@nastya_slava
Под псевдонимом Слава скрывается артистка Анастасия Сланевская, которая выбрала себе второе имя в начале 2000-х годов, когда начинала сольную карьеру.
Лидер группы "Отпетые мошенники" Сергей Аморалов
@otpetye
Некоторые убеждены, что нынешняя фамилия артиста ему идеально подходит. Впрочем, за сценической фамилией Аморалов скрывается Сергей Суровенко.
Певец Александр Серов
@alexander_serov_official
От отца артисту досталась фамилия Сяров с ударением на первый слог. Родственник певца имел болгарские корни, что вполне могло повлиять на странное для нас звучание его фамилии.
Певица Линда
@lindageyman
Свой псевдоним звезда выбирала, помня о том, что ее бабушка хотела, чтобы внучку звали Лейбла, но родители дали певице имя Светлана. В итоге родственница всю жизнь называла внучку Лэйна, Лина или Лей, что оказало влияние на выбор второго имени артистки.
Юморист Евгений Петросян
@petrosyanevgeny
Известный эстрадный артист и комик родом из Баку: он родился в армяно-еврейской семье, а отца его звали Ваган Межлумович Петросянц — с буквой Ц в конце.
Певица Сати Казанова
@satikazanova
Свое полное имя — Сатаней артистка решила сократить до более удобного в качестве псевдонима — Сати.
Певица Елка
@elkasinger
Настоящее имя артистки — Елизавета Иванцив. Свой псевдоним она приобрела в 11-летнем возрасте, когда кто-то из друзей решил ее так назвать. Второе имя быстро прижилось, и даже мама певицы называет ее Елочкой.
Певица София Ротару
У артистки, родившейся на Украине, молдавские корни, а семья носила фамилию Ротарь. Село, в котором проживало семейство раньше было румынским, и уже потом его присоединили к Украине. Тогда отцу Софии предложили поменять румынскую фамилию на украинскую. Так и появилась фамилия Ротарь.
@sofiarotaru.official
Когда София начала пробиваться вверх на эстраде, то Эдита Пьеха посоветовала ей изменить фамилию на Ротару.