Кто из звезд скрывает свои настоящие фамилии

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Отечественные звезды, чьи настоящие фамилии станут для вас сюрпризом 

Мария Сергеева 3 часа назад
Зачастую как зарубежные, так и отечественные звезды выбирают себе емкий псевдоним ради благозвучия, узнаваемости, а также ввиду стремления к уникальности. "Рамблер" публикует информацию о российских артистах, настоящие имена и фамилии которых могут вас удивить.

Певица Слава

@nastya_slava
Под псевдонимом Слава скрывается артистка Анастасия Сланевская, которая выбрала себе второе имя в начале 2000-х годов, когда начинала сольную карьеру.

Лидер группы "Отпетые мошенники" Сергей Аморалов

@otpetye
Некоторые убеждены, что нынешняя фамилия артиста ему идеально подходит. Впрочем, за сценической фамилией Аморалов скрывается Сергей Суровенко.

Певец Александр Серов

@alexander_serov_official
От отца артисту досталась фамилия Сяров с ударением на первый слог. Родственник певца имел болгарские корни, что вполне могло повлиять на странное для нас звучание его фамилии.

Певица Линда

@lindageyman
Свой псевдоним звезда выбирала, помня о том, что ее бабушка хотела, чтобы внучку звали Лейбла, но родители дали певице имя Светлана. В итоге родственница всю жизнь называла внучку Лэйна, Лина или Лей, что оказало влияние на выбор второго имени артистки.

Юморист Евгений Петросян

@petrosyanevgeny
Известный эстрадный артист и комик родом из Баку: он родился в армяно-еврейской семье, а отца его звали Ваган Межлумович Петросянц — с буквой Ц в конце.

Певица Сати Казанова

@satikazanova
Свое полное имя — Сатаней артистка решила сократить до более удобного в качестве псевдонима — Сати.

Певица Елка

@elkasinger
Настоящее имя артистки — Елизавета Иванцив. Свой псевдоним она приобрела в 11-летнем возрасте, когда кто-то из друзей решил ее так назвать. Второе имя быстро прижилось, и даже мама певицы называет ее Елочкой.

Певица София Ротару

У артистки, родившейся на Украине, молдавские корни, а семья носила фамилию Ротарь. Село, в котором проживало семейство раньше было румынским, и уже потом его присоединили к Украине. Тогда отцу Софии предложили поменять румынскую фамилию на украинскую. Так и появилась фамилия Ротарь.
@sofiarotaru.official
Когда София начала пробиваться вверх на эстраде, то Эдита Пьеха посоветовала ей изменить фамилию на Ротару.
Женский форум 4
Звёзды , Видео , Анастасия Сланевская , Александр Серов , Елка , Сати Казанова , Эдита Пьеха , Евгений Петросян , Сергей Аморалов , София Ротару
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