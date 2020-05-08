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Ратаковски объяснила свою тягу к откровенным фото 

Lenta.ru 2 часа назад
Ратаковски объяснила свою тягу к откровенным фото
Фото: Lenta.ru
Американская супермодель, предпринимательница и активистка Эмили Ратаковски снялась для обложки июньского номера журнала GQ и объяснила, с чем связана ее тяга к вызывающим фотографиям. Об этом сообщает Daily Mail.
Для первой страницы выпуска, посвященного культуре XXI века до, во время и после пандемии коронавируса, модель сфотографировалась в белье и белой футболке. Отмечается, что снимок был сделан в домашних условиях, а его автором стал муж Ратаковски, бизнесмен Себастьян Беар-Макклард.
В беседе с журналистами знаменитость, известная благодаря участию в откровенных фотосессиях, оправдала свою работу нуждой. По словам Ратаковски, она позировала обнаженной и зарабатывала на этом не для самовыражения, а ради выживания.
«Модельный бизнес потрясающим образом помог мне встать на ноги и обрести стабильность. Вместе с ним ко мне пришла слава, это было настоящим сумасшествием»,
— поделилась она.
В ноябре 2018 года Эмили Ратаковски получила звание «Международная женщина года» на премии GQ Australia Men of The Year Awards. На сцене в благодарственной речи она заявила, что использует свои вызывающие снимки для борьбы с общественными стереотипами.
Эмили Ратаковски прославилась после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран. После этого она участвовала в неделях моды в Нью-Йорке и Париже, снималась в кино и телешоу. В 2017 году звезда основала собственный бренд нижнего белья и купальников Inamorata Woman. Зачастую Ратаковски самостоятельно снимается в рекламных кампаниях марки.
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