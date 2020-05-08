Ратаковски объяснила свою тягу к откровенным фото 

Американская супермодель, предпринимательница и активистка Эмили Ратаковски снялась для обложки июньского номера журнала GQ и объяснила, с чем связана ее тяга к вызывающим фотографиям. Об этом сообщает Daily Mail.

Для первой страницы выпуска, посвященного культуре XXI века до, во время и после пандемии коронавируса, модель сфотографировалась в белье и белой футболке. Отмечается, что снимок был сделан в домашних условиях, а его автором стал муж Ратаковски, бизнесмен Себастьян Беар-Макклард.

В беседе с журналистами знаменитость, известная благодаря участию в откровенных фотосессиях, оправдала свою работу нуждой. По словам Ратаковски, она позировала обнаженной и зарабатывала на этом не для самовыражения, а ради выживания.

«Модельный бизнес потрясающим образом помог мне встать на ноги и обрести стабильность. Вместе с ним ко мне пришла слава, это было настоящим сумасшествием»,

— поделилась она.

В ноябре 2018 года Эмили Ратаковски получила звание «Международная женщина года» на премии GQ Australia Men of The Year Awards. На сцене в благодарственной речи она заявила, что использует свои вызывающие снимки для борьбы с общественными стереотипами.