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Молодая жена Петросяна объяснила, почему не носит обручальное кольцо 

Мира Маркина 3 часа назад
Брухунова объяснила, почему не носит кольцо
Фото: @bruhunova
31-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, почему не носит обручальное кольцо.
По словам девушки, данный аксессуар — не гарантия крепкого брака. Брухунова рассказала, что ее отец тоже никогда не носил обручальное кольцо, но при этом прожил в браке с ее матерью долгие годы:
«Мой папа тоже не носил обручальное кольцо, потому что работал физическим трудом. И это не помешало им прожить с мамой 34 года в браке до дня его смерти».
Как выяснилось, у Евгения Петросяна также никогда не было привычки носить украшение.
Кроме того, Брухунова сообщила, как проводит время на карантине. Татьяна призналась, что время от времени позволяет себе прогулки, однако она ни с кем не контактирует. 74-летний Петросян из дома не выходит, поскольку находится в группе риска. Время от времени девушка балует супруга кулинарными изысками, фотографии которых Брухунова также публикует в Instagram.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Брухунова жестко прошлась по Ивлеевой.
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Женский форум 2
Звёзды , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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