Бывшая Влада Кадони рассказала о причинах расставания

Не так давно, в феврале текущего года, стало известно, что ведущий главной телестройки страны, Влад Кадони , решил построить отношения с участницей телепроекта, Ксенией Шаповал. Новость шокировала поклонников «Дома-2», ведь до этого Влад никогда не афишировал свою личную жизнь. Кадони же сразу заявил о серьезных намерениях и быстро забрал пассию за периметр, чтобы уже там, вдали от посторонних глаз, дать волю чувствам.

Уже в марте Ксения покинула проект, чтобы угодить Владу и вывести их отношения на иной, более серьезный уровень. При этом влюбленные вместе не жили, но регулярно встречались. Пару недель все было хорошо, но вскоре, по словам самой Шаповал, начали всплывать не совсем приятные вещи. Например, девушку сильно тяготил тот факт, что Влад слишком торопит события. На тот момент, когда они не встречались и месяца, Кадони заявил, что хочет детей и семью.

Ксения честно призналась, что и сама готова к этому, вот только ей, как и любой девушке, хотелось продлить очарование конфетно-букетного периода. Шаповал отметила, что, по ее мнению, задумываться о детях от человека, которого ты едва знаешь — это странно и не совсем естественно.

Именно слишком сильный напор телеведущего отпугнул Ксению, к такому она оказалась не готова. Довольно скоро пара приняла решение расстаться. Сначала в соцсетях перестали появляться их совместные фотографии, а затем Влад и вовсе четко дал понять своим подписчикам в Инстаграм, что отныне у них с Шаповал разные дороги. Телеведущий попросил больше не спрашивать у него ничего про Ксюшу. Он уверил, что в их расставании нет никакой драмы, ведь встречались они совсем недолго. Кадони также отметил, что Ксения прекрасна, просто они — слишком разные люди.

Сама Шаповал регулярно говорит о том, что несмотря на разногласия и разрыв, они с Владом сохранили прекрасные отношения. Девушка отметила, что очень хорошо относится к экс-возлюбленному и попросила фолловеров не судить ее слишком строго за то, что оказалась не готова к столь серьезным решениям.