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Ратаковски объяснила свою страсть к откровенным фото 

Мира Маркина 2 часа назад
Ратаковски объяснила тягу к откровенным фото
Фото: @emrata
Американская супермодель Эмили Ратаковски снялась для обложки июньского номера журнала GQ и объяснила в интервью изданию свою страсть к обнаженным фото.
В разговоре с журналистами модель оправдала свою работу нуждой. По словам Ратаковски, она выставляла откровенные и провокационные снимки не ради забавы или самовыражения, а для того, чтобы выжить:
«Модельный бизнес потрясающим образом помог мне встать на ноги и обрести стабильность. Вместе с ним ко мне пришла слава, это было настоящим сумасшествием».
На обложке GQ звезда появилась в белье и белой футболке. Автором снимка стал ее супруг, бизнесмен Себастьян Беар-Макклард. В режиме самоизоляции он сфотографировал жену дома.
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