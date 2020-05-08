Ратаковски объяснила тягу к откровенным фото

Американская супермодель Эмили Ратаковски снялась для обложки июньского номера журнала GQ и объяснила в интервью изданию свою страсть к обнаженным фото.

В разговоре с журналистами модель оправдала свою работу нуждой. По словам Ратаковски, она выставляла откровенные и провокационные снимки не ради забавы или самовыражения, а для того, чтобы выжить:

«Модельный бизнес потрясающим образом помог мне встать на ноги и обрести стабильность. Вместе с ним ко мне пришла слава, это было настоящим сумасшествием».

На обложке GQ звезда появилась в белье и белой футболке. Автором снимка стал ее супруг, бизнесмен Себастьян Беар-Макклард. В режиме самоизоляции он сфотографировал жену дома.