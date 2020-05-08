Андрей Губин готов вернуться на сцену 

Некогда популярный певец Андрей Губин совсем недавно отпраздновал день рождения: ему исполнилось 46 лет. В Сети появились новые фотографии Губина, которые напугали поклонников артистка, так как на снимках Андрей выглядел очень постаревшим.

Напомним, что Губин последние годы вел затворнический образ жизни и практически не появляется на публике. Какое-то время назад у него обнаружили левостороннюю прозопалгию лица — недуг, вызывающий серьезные боли, а также судороги.

Журналисты связались с Андреем, который сообщил, что чувствует себя прекрасно. Более того, артист готов вернуться на сцену в ближайшее время.

«Да я страшный как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км. Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо. К тому же на фото уставший — с пяти утра на ногах, бессонница. В общем чувствую себя лучше, чем выгляжу. Пока мы только записываем новые композиции, и в данной ситуации это для меня важнее, чем гастроли. Но, даже если я буду горбатый и хромой, смогу сделать такой музыкальный номер, что стыдно не будет и дети от страха не заплачут»,

— рассказал Губин Стархиту.