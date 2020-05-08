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Не так давно авторы издания опубликовали материал, в котором анонимные эксперты выявили у сына Рудковской и Евгения Плющенко — 7-летнего Саши — психическое расстройство. Продюсер заявила, что ее ребенка оклеветали и сообщила о прекращении сотрудничества с изданием. По словам звезды, ее семья больше не будет давать комментарии StarHit, приглашать журналистов на свои мероприятия и в целом хоть как-то взаимодействовать с изданием.

Поведение Рудковской насмешило Миро, которая уверена, что продюсер сама спровоцировала слухи о своем сыне (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.):

"Не трогайте моего ребёнка, вопила женщина-дрессировщик, которая светила сына с пелёнок в соцсети для Эскортниц, и сама же лупила его тоненьким ремешком и отправляла в чулан, когда он не хотел дрессироваться.

Вот же ж, логика у бабы!".

Далее Миро заявила, что Рудковская ведет себя глупо, ведь, отказываясь сотрудничать с журналистами, она рискует потерять популярность:

"Ну, не дура ли? Если таблоиды перестанут писать о Яне и её выходках, кто о ней вообще вспомнит хоть через месяц?! […]. Если же вдруг ты не пустишь на свои ледовые шоу корреспондентов, то потеряешь ровно половину зрителей. Ну и про информацию, полученную от тебя — ты её никому не дашь? Вот уж совсем не смеши, ладно? Да за то, чтобы эту информацию у тебя взять, ты должна платить большие деньги!

В ответ на твои запреты, дорогая Яночка, я запрещаю тебе запрещать!".

По мнению блогера, ситуация, в которой оказалось Рудковская, не вызывает ни малейшего сострадания:

"Нет ничего более омерзительного, чем истерика потасканной старой бабы. Слёзы её, сопли, вой в голос — всё это не вызывает никакого сочувствия, а лишь раздражает".

В завершение поста Миро поинтересовалась у подписчиков: может быть о Рудковской и правда давно пора забыть?

"Через месяц такого бойкота, о Рудковской вообще ведь никто не вспомнит. По-моему, это будет лучшим наказанием для неё",

— уверенно заключила блогер.