Лолита призналась, что не жалеет ни об одном сексе

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«В моем возрасте уже не отказывают»: Лолита призналась, что не жалеет о своих половых связях 

Рамблер 2 часа назад
Лолита Милявская в беседе с ведущей первого канала Екатериной Андреевой призналась, что не жалеет ни об одной половой связи в своей жизни.
При этом певица уточнила, что ее личная жизнь со стороны кажется бурной лишь потому, что она всегда находится под пристальным вниманием публики:
«Мне 56 лет, я не сожалею ни об одной половой связи, которую я совершила в браке или без него. Как я всегда говорю: в моем возрасте уже не отказывают. Я прекрасно к этому отношусь, и мне все равно, что подумает обо мне социум. Просто моя жизнь более выпуклая, это особенности моей работы».
По словам артистки, сейчас она хочет отдохнуть от серьезных отношений, — в общей сложности Лолита была замужем 32 года. Певица и сейчас встречается с мужчиной, личность которого не раскрывает, но между ними нет никаких обязательств.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лолита рассказала, как стала бесплодной.
Звёзды , Видео , Лолита Милявская , Екатерина Андреева
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