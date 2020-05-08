Лолита призналась, что не жалеет ни об одном сексе

Лолита Милявская в беседе с ведущей первого канала Екатериной Андреевой призналась, что не жалеет ни об одной половой связи в своей жизни.

При этом певица уточнила, что ее личная жизнь со стороны кажется бурной лишь потому, что она всегда находится под пристальным вниманием публики:

«Мне 56 лет, я не сожалею ни об одной половой связи, которую я совершила в браке или без него. Как я всегда говорю: в моем возрасте уже не отказывают. Я прекрасно к этому отношусь, и мне все равно, что подумает обо мне социум. Просто моя жизнь более выпуклая, это особенности моей работы».

По словам артистки, сейчас она хочет отдохнуть от серьезных отношений, — в общей сложности Лолита была замужем 32 года. Певица и сейчас встречается с мужчиной, личность которого не раскрывает, но между ними нет никаких обязательств.