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«Вживаюсь в роль зайки»: Успенская готовится к съемке в Playboy 

Мира Маркина 2 часа назад
Успенская готовится к съемке в Playboy
Фото: @uspenskayalubov_official
66-летняя Любовь Успенская сообщила подписчикам о том, что готовится к съемке в журнале Playboy.
Об этом певица рассказала в своем Instagram:
"Playboy пригласили на съемку, Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила".
Однако подписчики звезды не поверили певице и решили, что ее слова — розыгрыш.
@uspenskayalubov_official
Отметим, что в данный момент Успенская переживает непростые времена. Не так давно между ней и ее дочерью Татьяной Плаксиной разразился скандал, — девушка публично обвинила свою мать в избиениях, а после уехала в США к своему отцу.
В ответ на клевету Успенская перестала финансово поддерживать Плаксину.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Успенская высказалась о бывшем муже.
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Звёзды , Любовь Успенская
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