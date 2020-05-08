Успенская готовится к съемке в Playboy

66-летняя Любовь Успенская сообщила подписчикам о том, что готовится к съемке в журнале Playboy.

Об этом певица рассказала в своем Instagram:

"Playboy пригласили на съемку, Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила".

Однако подписчики звезды не поверили певице и решили, что ее слова — розыгрыш.

@uspenskayalubov_official

Отметим, что в данный момент Успенская переживает непростые времена. Не так давно между ней и ее дочерью Татьяной Плаксиной разразился скандал, — девушка публично обвинила свою мать в избиениях, а после уехала в США к своему отцу.

В ответ на клевету Успенская перестала финансово поддерживать Плаксину.