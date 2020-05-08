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«Да, я страшный как черт»: Губин отреагировал на критику фанатов 

Мира Маркина 2 часа назад
«Да, я страшный как черт»
Фото: @ulianakarakoz
Андрей Губин отреагировал на нелестные слова фанатов о своей внешности.
Не так давно поклонники певца прокомментировали его новые снимки, заявив, что 46-летний Губин выглядит крайне уставшим и постаревшим. Реакция артиста не заставила себя долго ждать:
"Да, я страшный как чёрт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км".
По словам Губина, он действительно выглядит на снимке уставшим, потому что в тот день проснулся в пять утра. Кроме того, музыкант сообщил, что регулярно занимается спортом и старается следить за своим состоянием:
"В общем, чувствую себя лучше, чем выгляжу".
Артист мечтает отправиться на море, потому что загар улучшает цвет лица, но пока в связи с пандемией COVID-19 он может лишь уехать на дачу.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что есть на завтрак, чтобы не стареть.
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Звёзды , Андрей Губин
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