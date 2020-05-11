Чем сейчас занимается Андрей Губин 

Пик популярности поп-исполнителя Андрея Губина пришелся на 90-е годы. «Рамблер» расскажет, как сложилась судьба певца, и чем он занимается сейчас.

С самого детства будущий артист увлекался футболом. Однако на одной из тренировок Андрей Губин получил серьезную травму ноги, это поставило крест на его дальнейшей спортивной карьере. Губин смирился с этим фактом, и сосредоточился на творчестве. Он написал несколько песен, которые впоследствии вошли в его дебютный альбом «Я — бомж». В школе Губин для себя решил, что он станет музыкантом, и поступил в Гнесинское училище.

В 1994 году на одном из песенных конкурсов начинающий артист познакомился с Леонидом Агутиным. При его помощи Губин записал свой первый студийный альбом «Мальчик-бродяга». Его песни лидировали в хит-парадах и звучали на каждой дискотеке. Так и начался звездный путь Андрея Губина.

В 2007 году от сердечного приступа скончался отчим артиста. Из-за этого Андрей стал много выпивать, перестал появляться на людях и негативно реагировал на публикации в прессе о себе. Еще через несколько лет умерла мать артиста. Это окончательно ввергло Андрея Губина в депрессию и злоупотребление алкоголем.

В 2012 году артист принял участие в программе Андрея Малахова «Пусть говорят», в которой рассказал о том, как он борется с зависимостью и восстанавливает душевное равновесие.

Сейчас Андрей Губин живет в Уфе, он уже много лет не занимается песенным творчеством. В 2018 году в Сети обсуждали новость о возможном возвращении артиста на сцену. Однако подтверждений этой информации не последовало.