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Чем сейчас занимается Андрей Губин 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Чем сейчас занимается Андрей Губин
Фото: Кадр из видео
Пик популярности поп-исполнителя Андрея Губина пришелся на 90-е годы. «Рамблер» расскажет, как сложилась судьба певца, и чем он занимается сейчас.
С самого детства будущий артист увлекался футболом. Однако на одной из тренировок Андрей Губин получил серьезную травму ноги, это поставило крест на его дальнейшей спортивной карьере. Губин смирился с этим фактом, и сосредоточился на творчестве. Он написал несколько песен, которые впоследствии вошли в его дебютный альбом «Я — бомж». В школе Губин для себя решил, что он станет музыкантом, и поступил в Гнесинское училище.
В 1994 году на одном из песенных конкурсов начинающий артист познакомился с Леонидом Агутиным. При его помощи Губин записал свой первый студийный альбом «Мальчик-бродяга». Его песни лидировали в хит-парадах и звучали на каждой дискотеке. Так и начался звездный путь Андрея Губина.
В 2007 году от сердечного приступа скончался отчим артиста. Из-за этого Андрей стал много выпивать, перестал появляться на людях и негативно реагировал на публикации в прессе о себе. Еще через несколько лет умерла мать артиста. Это окончательно ввергло Андрея Губина в депрессию и злоупотребление алкоголем.
В 2012 году артист принял участие в программе Андрея Малахова «Пусть говорят», в которой рассказал о том, как он борется с зависимостью и восстанавливает душевное равновесие.
Сейчас Андрей Губин живет в Уфе, он уже много лет не занимается песенным творчеством. В 2018 году в Сети обсуждали новость о возможном возвращении артиста на сцену. Однако подтверждений этой информации не последовало.
Личную жизнь артисту также не удалось построить. В 2017 году молодой человек Максим Кваснюк заявил, что является сыном Андрея Губина. На шоу Леры Кудрявцевой «Вопрос на миллион» были оглашены результаты теста ДНК, который показал, что родства между мужчинами нет.
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