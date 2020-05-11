Некогда популярная телеведущая Дана Борисова сейчас все чаще становится объектом шумных обсуждений — многие считают, что женщина ведет себя неадекватно, а ее поступки иногда это только доказывают. В СМИ то и дело пишут о том, что Дана скандалит со звездами, пытается заразить людей коронавирусом и странно слоняется по улицам.

Об увлечении эскортом, наркомании и желании постоянно скандалить Дана рассказала в интервью YouTube каналу издания Super.

Так, оказалось Борисовой очень нравится ее скандальная слава и участие в различных шоу.

"Я люблю скандальные шоу. Я живу хайпом. У меня был какой-то момент, когда я вернулась из реабилитации, я года на два исправилась и была скучной… Ходила на шоу только в положительном ключе за 10 тысяч рублей.

А год назад меня опять понесло. Мне нравится это. Я люблю хайп, я люблю шоу, люблю когда мусолят, но ведь это не значит, что я плохой человек…", — рассказала телеведущая.

Дана действительно в 2017 году проходила реабилитацию в Таиланде, куда ее отправил Андрей Малахов

"Когда я вернулась с реабилитации, я была очень востребована и заработала за неделю миллион рублей. Сейчас мои гонорары высокие, потому что мне платят и знают, что я скажу и отработаю. Не просто скучно выскажу свое мнение, а поругаюсь и устрою шоу… Я свои деньги отрабатываю", — говорит Дана.

При этом Дана рассказала, что жильцы ее дома в Москве просто ненавидят ее и устраивают заговоры. На самом же деле соседям не нравится поведение Даны на территории комплекса, потому как в период пандемии она слоняется по территории, трогает стены, заходит в магазин, не соблюдает дистанцию и повсюду кашляет. Сама Дана объясняет это тем, что у нее хронический бронхит и она не может находиться в четырех стенах. При этом ранее Дана в своих соцсетях заявляла, что болеет коронавирусом, хотя сделанные позже тесты это не подтвердили.

"Я хотела предложить какому-то шоу заразиться коронавирусом…А что? Я не боюсь. В нашем возрасте от этого не умирают…Раз Лещенко не умер, значит мы все не умрем", — заявила 43-летняя Дана.

При этом Борисова рассказала и о своей многолетней наркозависимости. Ведущая считает, что из-за этого у нее критически ухудшилась память и пострадал мозг, но внешность и внутренние органы, по ее мнению в полном порядке, несмотря на то, что она употребляла с 16 лет.

Еще одна скандальная тема — эскортное прошлое Даны. Так, она рассказывала, что приезжала на встречи с мужчинами за деньги, но была в совершенно невменяемом состоянии.

"В трезвости у меня не было эскорта… а 2,5 года вообще не было интима…

Но когда я употребляла, у меня был эскорт. Это было 3 или 4 раза, когда не было денег и работы, и я отдала свою дочь ее отцу.

Какой-то менеджер нарисовался, и я ездила на встречи к мужикам, но как не развратная нормальная женщина, я на трезвую вообще не могла себе представить, как я это смогу сделать. Поэтому я напивалась, нанюхивалась до такого состояния, что просто ползла к клиентам. На этом моя эскорт-карьера закончилась, потому что клиенты жаловались, что я не трезвая и лежу как бревно, они деньги за это платят", — рассказывает Борисова.

Точную цену, которую платили клиенты, Дана не помнит: "Что-то вроде 7-10 тысяч долларов…".

"Я на это велась. Это легкие деньги. Ну по факту ну приехала, потерпела, глаза зажмурила… хорошую денежку получила", — вспоминает Дана.

Сейчас, по словам Даны, ей это неинтересно, и она находит другие способы заработка.