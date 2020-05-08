Популярная актриса и фотомодель Милла Йовович , проживающая в США, продолжает радовать фанатов своими акциями. Звезда с удовольствием приняла участие в проекте "Сказки на карантине", прочитав свое любимое произведение — "Муху-Цокотуху" К. Чуковского. Соответствующее видео появилось в Instagram артистки.

Поклонники высоко оценили знание русского языка, а также похвалили актрису за участие в акции. Некоторые даже отметили, что прочтение сказки Чуковского стало одним из лучших выступлений.

«Ай, какая молодец! Спасибо, Милла!»,

«Милла, никак не ожидала увидеть вас в этом проекте! Здорово!»,