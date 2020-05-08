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Милла Йовович прочитала сказку «Муха-Цокотуха» на русском языке 

Мария Сергеева 2 часа назад
Популярная актриса и фотомодель Милла Йовович, проживающая в США, продолжает радовать фанатов своими акциями. Звезда с удовольствием приняла участие в проекте "Сказки на карантине", прочитав свое любимое произведение — "Муху-Цокотуху" К. Чуковского. Соответствующее видео появилось в Instagram артистки.
Поклонники высоко оценили знание русского языка, а также похвалили актрису за участие в акции. Некоторые даже отметили, что прочтение сказки Чуковского стало одним из лучших выступлений.
«Ай, какая молодец! Спасибо, Милла!»,
«Милла, никак не ожидала увидеть вас в этом проекте! Здорово!»,
«Она великолепна! Одно из лучших прочтений».
Ранее "Рамблер" писал о том, что Успенская готовится к съемке в Playboy.
Звёзды , Видео , Милла Йовович
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