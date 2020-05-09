Милявская рассказала о наркотической зависимости

По словам артистки, она впервые попробовала запрещенные вещества в 40 лет. Экс-супруга Александра Цекало утверждает, что бросила принимать запрещенные зелья, как только у нее начала вырабатываться зависимость. Она быстро поняла, что наркотики разрушают ее жизнь.
«Мне сказали, это прибавляет силы. Я действительно тогда очень устала, перетрудилась. Но я решила, что могу работать еще больше, и от меня требовали эту продуктивность. Но как только я поняла, что моя жизнь зависит только от меня, я моментально с этим распрощалась. Ты плохо себя чувствуешь. Если ты собираешься жить до старости, ты должен понимать, что это приведет к страшным последствиям», — отметила артистка.
Лолита рассказала Екатерине Андреевой о том, что мир шоу-бизнеса весьма жесток, и там выживают люди исключительно с сильной психикой. Она призвала помнить об этом родителей, которые проталкивают детей на эстраду. Ну а люди, которые решаются на использование симуляторов, имеют большие шансы закончить свою жизнь в выгребной яме. «Можно сдохнуть», — развела руками Лолита.
Кстати, несколько дней назад у Милявской стали подозревать психическое помутнение из-за странной выходки.