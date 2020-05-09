«Я военная дохлятина» 

Юбилейный, 75-й по счету День Великой Победы проходит по-особенному — в самоизоляции и без военного парада. Однако это не значит, что праздника нет. И вопреки обстоятельствам каждый стремится сделать это 9 Мая торжественным по мере сил. В Сети многие отечественные и зарубежные звезды отдают дань памяти погибшим героям, вспоминают своих родных, которые прошли войну или ковали победу в тылу.

Знаменитая певица и актриса Эдита Пьеха военное время помнит хорошо. Несмотря на то, что была совсем еще маленькой. Во Франции, где родилась звезда, война началась в 1939 году. Их шахтерский городок находился под регулярным обстрелом — там добывался уголь для фронта.

«Я помню все: бомбежки, бомбоубежища, куда нас загоняли, — рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro артистка.

А когда объявили, что война окончена, она вместе с одноклассниками пела песни:

«Голосили изо всех сил, а люди, шедшие нам навстречу, утирали слезы. И в то же время было очень грустно, потому что весельем это нельзя было назвать».

Еще Пьеха рассказала, как на всю жизнь ей врезались в память картины с русскими военнопленными, которые работали на местной шахте. Один из них был напарником ее отчима. И маленькая Эдита видела, как ее семья спасала его от голода, делясь с ним едой. В те годы, кстати, у Эдиты были проблемы со здоровьем.