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«Я военная дохлятина» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Я военная дохлятина»
Фото: Teleprogramma.pro
Юбилейный, 75-й по счету День Великой Победы проходит по-особенному — в самоизоляции и без военного парада. Однако это не значит, что праздника нет. И вопреки обстоятельствам каждый стремится сделать это 9 Мая торжественным по мере сил. В Сети многие отечественные и зарубежные звезды отдают дань памяти погибшим героям, вспоминают своих родных, которые прошли войну или ковали победу в тылу.
Знаменитая певица и актриса Эдита Пьеха военное время помнит хорошо. Несмотря на то, что была совсем еще маленькой. Во Франции, где родилась звезда, война началась в 1939 году. Их шахтерский городок находился под регулярным обстрелом — там добывался уголь для фронта.
«Я помню все: бомбежки, бомбоубежища, куда нас загоняли, — рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro артистка.
А когда объявили, что война окончена, она вместе с одноклассниками пела песни:
«Голосили изо всех сил, а люди, шедшие нам навстречу, утирали слезы. И в то же время было очень грустно, потому что весельем это нельзя было назвать».
Еще Пьеха рассказала, как на всю жизнь ей врезались в память картины с русскими военнопленными, которые работали на местной шахте. Один из них был напарником ее отчима. И маленькая Эдита видела, как ее семья спасала его от голода, делясь с ним едой. В те годы, кстати, у Эдиты были проблемы со здоровьем.
«Я же военная дохлятина. Я всю войну кашляла, страдала бронхитом. А потом война закончилась, и я попала в Советский Союз. И стала уже не дохлятиной, а нормальной, жаждущей жизни девочкой» — поделилась 82-летняя легенда эстрады.
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