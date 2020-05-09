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«Это кощунство»: Бочкарева оскандалилась в День Победы 

penzainform.ru 3 часа назад
Бочкарева оскандалилась в День Победы
Фото: @natalia_bochkareva_official
Наталья Бочкарева снова вызвала волну негатива в свою сторону. В этот раз артистка нашла уместным примерить на себя форму защитника Отечества и в таком виде поздравить россиян с Днем Победы.
Некогда любимая многими звезда сериала "Счастливы вместе", а ныне ассоциирующаяся с "кокаиновым скандалом" актриса Наталья Бочкарева, возмутила подписчиков новой странной выходкой. В День Великой Победы артистка разместила на своей странице в "Инстаграм" сомнительный пост.
Бочкарева предстала перед фанатами на танке в военной форме и с гранатой в руках. Фото стилизовано под поздравительную открытку.
@natalia_bochkareva_official
"С Днем Победы! Пусть в этом мире будет только мир, а слово война навсегда исчезнет из нашего лексикона, оставшись только на страницах стареньких книжек!", — сопроводила свой пост артистка.
Многих озадачил смелый кадр девушки. В День Победы все граждане чтят память настоящих героев, павших в страшных битвах при защите Родины от фашистов. При этом героиня легкомысленных сериалов, которая примеряет на себя образ танкиста в святой праздник, вызывает по меньшей мере недоумение.
Об этом и поспешили сообщить фолловеры знаменитости.
"Это кощунство…", "Косплей на дедов?", "Там люди жизни свои отдавали, а тут спектакль. Фальшь видно сразу", — негодуют подписчики.
Впрочем, некоторые не увидели ничего зазорного в таких "поздравлениях".
"Спасибо большое! Прям открытка к 9 Мая", "Супер. Как из фильма", "С праздником Наталья! Я б с тобой в разведку пошел!", "Мне бы такую воительницу", — поддержали звезду фанаты.
Отметим, Бочкарева — не единственная, кто так празднует завершение войны с нацистской Германией. Телеведущая Виктория Боня тоже решила облачиться в советскую форму и снять тематический клип. А певица Ольга Бузова трогательно прочла стихи в экипировке военной медсестры.
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Женский форум 48
Звёзды , Наталья Бочкарева , Ольга Бузова
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