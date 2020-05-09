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«Чучело с черенком»: жену Погребняка затравили за фото с лопатой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Марию Погребняк затравили за фото с лопатой
Фото: Teleprogramma.pro
Известная светская львица, супруга футболиста Павла Погребняка Мария является популярным Instagram-блогером, на которого подписаны почти 2 миллиона фолловеров. Девушка регулярно делится кадрами из семейной жизни, снимками с фотосессий, а также своими мыслями по поводу различных тем. На этот раз Мария поразмышляла об искусственном интеллекте, и сопроводила текст необычайно колоритным снимком.
Девушка в леопардовом боди и принтованных колготках, на высоких каблуках и в солнечных очках, позировала с лопатой на огороде. Этот снимок стал очередным из серии приколов Погребняк на тему сельской жизни. Но только подписчики не захотели включаться в обсуждение искусственного интеллекта — большая часть комментариев состояла из негатива и настоящих оскорблений.
@mariapoga_
«Чучело с черенком», «Пугало огородное», «Жуть», «Куда смотрит Ваш муж и Ваши родители…Видно же что Вы больна..», «А чё ноги спички и леопарды снова в моде?», «Пожалуйста, не выкладывайте фото ниже пояса…», «Вы ужасны, вам срочно нужно поправиться» — не выбирая выражений, комментировали люди.
Мария не стала терпеть буллинг. Спустя время девушка разместила в новой публикации изображения тех, кто оставил гадкие комментарии под ее фотографией. Ее поразило то, что злобой наполнены, казалось, состоявшиеся женщины:
«Женщины, мамы дочек, и даже психологи (не дай Бог никому к такой попасть). Все они решили, что имеют право оскорблять меня, самоутверждаться за мой счет» — ужаснулась жена футболиста.
Погребняк рассказала «Комсомольской правде», что виртуальной «доской позора» история для хейтеров не закончилась — она написала заявление в полицию. Участковый быстро установил обидчиков, которые принесли светской львице свои извинения.
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Звёзды , Павел Погребняк , Комсомольская правда
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