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Как Надежда Бабкина чувствует себя после коронавируса: все подробности 

Экспресс газета 2 часа назад
Стало известно о состоянии Бабкиной после COVID-19
Фото: Экспресс газета
70-летняя певица Надежда Бабкина, которой удалось излечиться от коронавируса, достаточно медленно восстанавливается после произошедшего. Артистка более месяца пролежала в больнице, борясь с уханьской заразой и двусторонней пневмонией. Сейчас Надежда Георгиевна покинула свою квартиру в Москве и обосновалась в своей роскошной подмосковной резиденции. Ее окружают самые близкие — сын, сиделка Аллочка, а также молодой любовник Евгений Горшечков (более известен как Женя Гор).
«Он меня бережет, боготворит!» — хвалит Бабкина своего молодого спутника.
Журналисты обратили внимание, что целый месяц Женя надежно держал глухую оборону от представителей СМИ, всего лишь один раз выступив с официальным комментарием о состоянии возлюбленной. Говорят, что Бабкина была очень рада воссоединиться с Горшечковым, который во всем ее поддерживает и помогает.
Каждый день Надежда Георгиевна ездит на физиотерапевтические процедуры в госпиталь «Лапино» (Одинцовский район Московской области). Они необходимы, чтобы восстановить работу легких. Кроме того, в ее доме появилась специальная обеззараживающая лампа, которая дезинфицирует воздух ультрафиолетом.
Сейчас у Бабкиной наконец-то стал восстанавливаться потерянный из-за болезни аппетит. Во время пребывания в больнице она практически не притрагивалась к пище, из-за чего сильно исхудала. Народная артистка РСФСР обожает русскую кухню и не может прожить ни дня без квашеной капусты. Специалисты говорят, что восстановление не будет быстрым, однако последние анализы возлюбленной Жени Гора дают повод для осторожного оптимизма. У Надежды Георгиевны наконец-то стал восстанавливаться иммунитет, да и в целом заметно, что артистка идет на поправку, сообщает "Комсомольская правда".
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Женский форум 8
Звёзды , Надежда Бабкина , Комсомольская правда
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