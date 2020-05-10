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Наталья Рудова показала сексуальное фото в купальнике 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Рудова показала сексуальное фото в купальнике
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда комедии «Счастья! Здоровья!», 36-летняя актриса Наталья Рудова порадовала мужчин пикантным фото.
Артистка напомнила о достоинствах стройной фигуры. Наталья выложила интересный снимок из недавних путешествий. Она показалась в пикантном черном монокини с глубоким вырезом на спине. Блондинка нанесла чувственный макияж со smoky-eyes и оставила волосы распущенными. Красотка нырнула в бассейн, после чего сделала эффектный кадр с мокрыми прядями. На фото Рудова запечатлена на шезлонге. Она приняла сексуальную позу, демонстрируя себя во всей красе. Руки знаменитости украсили красные браслеты.
Russianshowbiz.info
Актриса призналась, что устала от необходимости соблюдать самоизоляцию. Рудова дала понять, что ей о себе напомнили экс-возлюбленные.
«Сколько бывших вам написали на карантине? Признавайтесь!» — призвала она.
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Звёзды , Наталья Рудова , Russianshowbiz.info
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