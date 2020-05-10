Орбакайте показала редкий кадр с сыном от Байсарова

@orbakaite_k

Певица поздравила своего отпрыска при помощи Instagram.

«Очень непривычный май в этом году. Все наши планы и мечты — в изоляции, но в твои 22 года — это призыв к действию и новым идеям. Пусть все сбудется»,

— написала она.

Напомним, Кристина Орбакайте в свое время так и не оформила отношения с отцом Дени Русланом Байсаровым. А когда гражданские супруги расстались, разразился скандал — мужчина забрал сына себе, аргументируя это тем, что певица может отправить их ребенка на обучение за границу. После долгих споров и судебных разбирательств им все-таки удалось найти общий язык и пойти на перемирие.