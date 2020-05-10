Орбакайте показала редкий кадр с сыном от Байсарова

48-летняя Кристина Орбакайте обратилась к своему сыну Дени Байсарову от бизнесмена Руслана Байсарова в личном блоге. Парень живет в Лондоне и в период пандемии не смог воссоединится с родней даже в свой день рождения — 10 мая.
@orbakaite_k
Певица поздравила своего отпрыска при помощи Instagram.
«Очень непривычный май в этом году. Все наши планы и мечты — в изоляции, но в твои 22 года — это призыв к действию и новым идеям. Пусть все сбудется»,
— написала она.
Напомним, Кристина Орбакайте в свое время так и не оформила отношения с отцом Дени Русланом Байсаровым. А когда гражданские супруги расстались, разразился скандал — мужчина забрал сына себе, аргументируя это тем, что певица может отправить их ребенка на обучение за границу. После долгих споров и судебных разбирательств им все-таки удалось найти общий язык и пойти на перемирие.
В 2005 году Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова. Руслан Байсаров недавно женился на с 18-летней девушке из Чечни по имени Аламат. Ее называют «шестой женой» миллионера. В разные годы он жил с моделями, которые рожали ему детей. Всего у него четверо сыновей и две дочери.