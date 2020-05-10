Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это любовь»: новая девушка Ивлева запечатлелась с ним за поцелуем 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Новая пассия Ивлева опубликовала любовное фото
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно стало известно, что Константин Ивлев, ведущий «Адской кухни» и шоу «На ножах» (телеканал «Пятница»), разводится со своей женой Марией. С супругой он прожил более 20 лет, в их отношениях появилось двое детей — дочь Маша и сын Матвей. Причина весьма банальная — более молодая соперница.
Новой возлюбленной знаменитого шеф-повара оказалась 28-летняя студентка журфака МГУ и начинающая журналистка Валерия Куденкова. Девушка с самого начала не скрывала их роман и публиковала совместные фотографии в социальных сетях. Для супруги звезды новость об интрижке благоверного стала настоящим ударом.
«Не думала, что подобное коснется меня»,
— призналась она в одном из интервью.
Когда скандал стал достоянием общественности, влюбленные прекратили прятаться от людских глаз окончательно — они вместе провели отпуск на Мальдивах, а теперь и вовсе живут вместе.
Отметим, что далеко не все поклонники Ивлева восприняли его новый роман с восторгом. В Instagram часто можно увидеть осуждающие его поведение комментарии. Однако влюбленных они, похоже, волнуют мало. Куденкова и вовсе решила подразнить публику и опубликовала в личном блоге снимок, на котором Константин нежно целует ее.
@lera_kudenkova
«Одна из моих САМЫХ ЛЮБИМЫХ фотографий»,
— подписала она кадр.
Комментарии под фото, как и ожидалось, оказались самыми разными — от восторженных до критических.
«Это любовь», «Разочарование. Шеф, а может ты не шеф? Такой, как все, сменил жену очень умную», «Как же приятно видеть настоящую любовь», «Да уж… Совсем совесть потеряли», — можно прочитать в личном блоге девушки.
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
Teleprogramma.pro: последние новости
Мамина гордость: Пугачева и Галкин не забыли поздравить сына Орбакайте с 22-летием Мамина гордость: Пугачева и Галкин не забыли поздравить сына Орбакайте с 22-летием Как тема домашнего насилия сделала Тодоренко и Башарова главными антигероями карантина Как тема домашнего насилия сделала Тодоренко и Башарова главными антигероями карантина Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото особенной дочери Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото особенной дочери
Женский форум 10
Звёзды , Константин Ивлев , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет 25-летняя копия Мэрилин Монро
Как живет 25-летняя копия Мэрилин Монро
Брухунова объяснила, почему не носит кольцо
Брухунова объяснила, почему не носит кольцо
Оптическая иллюзия на лице стала новым трендом
Оптическая иллюзия на лице стала новым трендом
Горячая модель Playboy мечтает о Роналду
Горячая модель Playboy мечтает о Роналду
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Лев Лещенко устроил концерт в метро
06:23
Лев Лещенко устроил концерт в метро
Звёзды Здоровье
В Москве предлагают стричься в такси
00:43
В Москве предлагают стричься в такси
Красота
Как заставить мышцы удерживать овал лица
04:52
Как заставить мышцы удерживать овал лица
Красота
Как можно купить неправильную соль
02:27
Как можно купить неправильную соль
Еда
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
01:42
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
Карантин Красота
Как Тодоренко и Башаров стали антигероями карантина
02:25
Как Тодоренко и Башаров стали антигероями карантина
Звёзды
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
03:14
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение