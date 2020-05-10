Новая пассия Ивлева опубликовала любовное фото

Недавно стало известно, что Константин Ивлев , ведущий «Адской кухни» и шоу «На ножах» (телеканал «Пятница»), разводится со своей женой Марией. С супругой он прожил более 20 лет, в их отношениях появилось двое детей — дочь Маша и сын Матвей. Причина весьма банальная — более молодая соперница.

Новой возлюбленной знаменитого шеф-повара оказалась 28-летняя студентка журфака МГУ и начинающая журналистка Валерия Куденкова. Девушка с самого начала не скрывала их роман и публиковала совместные фотографии в социальных сетях. Для супруги звезды новость об интрижке благоверного стала настоящим ударом.

«Не думала, что подобное коснется меня»,

— призналась она в одном из интервью.

Когда скандал стал достоянием общественности, влюбленные прекратили прятаться от людских глаз окончательно — они вместе провели отпуск на Мальдивах, а теперь и вовсе живут вместе.

Отметим, что далеко не все поклонники Ивлева восприняли его новый роман с восторгом. В Instagram часто можно увидеть осуждающие его поведение комментарии. Однако влюбленных они, похоже, волнуют мало. Куденкова и вовсе решила подразнить публику и опубликовала в личном блоге снимок, на котором Константин нежно целует ее.

@lera_kudenkova

«Одна из моих САМЫХ ЛЮБИМЫХ фотографий»,

— подписала она кадр.

Комментарии под фото, как и ожидалось, оказались самыми разными — от восторженных до критических.

«Это любовь», «Разочарование. Шеф, а может ты не шеф? Такой, как все, сменил жену очень умную», «Как же приятно видеть настоящую любовь», «Да уж… Совсем совесть потеряли», — можно прочитать в личном блоге девушки.