Одежда из кожи никому не кажется вызывающей. Материал слишком прочно вошел в нашу жизнь и уже не вызывает отторжения. А вот с латексом многие никак не могут примириться, хотя в среде дизайнеров и звезд к нему относятся более благосклонно. WMJ.ru собрал самые яркие образы селебрити в латексе и решил показать тебе, как они с ним обращаются.

Интерес к латексу на последней Неделе моды подогрели Энтони Ваккарелло и Оливье Рустен. Первый попытался представить «офисный» гардероб в нетривиальном для него воплощении, а второй создал одежду, имитирующую кожу. Последнюю взяли в оборот сестры Кардашьян. Правда, надевать ее оказалось не так просто.

Но и до последнего fashion-сезона латекс не уходил с модных радаров. Майли Сайрус если не регулярно, то достаточно часто использует материал для своих рок-н-ролльных образов. Звезда не боится опошлить аутфит и добавляет ему эпатажности с помощью цепей и короткого топа. Не менее безумным можно назвать беременный наряд Эшли Грэхем. Заточить себя в латекс в таком положении, наверное, настоящий челлендж.

Если говорить о повседневных образах, то в их составлении преуспела, например, Глюкоза. Звезда вооружилась плащом из латекса, который заменил традиционный тренч. Такая вещь не сделает образ вульгарным, зато добавит ему жизни.