Одежда из кожи никому не кажется вызывающей. Материал слишком прочно вошел в нашу жизнь и уже не вызывает отторжения. А вот с латексом многие никак не могут примириться, хотя в среде дизайнеров и звезд к нему относятся более благосклонно. WMJ.ru собрал самые яркие образы селебрити в латексе и решил показать тебе, как они с ним обращаются.
Интерес к латексу на последней Неделе моды подогрели Энтони Ваккарелло и Оливье Рустен. Первый попытался представить «офисный» гардероб в нетривиальном для него воплощении, а второй создал одежду, имитирующую кожу. Последнюю взяли в оборот сестры Кардашьян. Правда, надевать ее оказалось не так просто.
Но и до последнего fashion-сезона латекс не уходил с модных радаров. Майли Сайрус если не регулярно, то достаточно часто использует материал для своих рок-н-ролльных образов. Звезда не боится опошлить аутфит и добавляет ему эпатажности с помощью цепей и короткого топа. Не менее безумным можно назвать беременный наряд Эшли Грэхем. Заточить себя в латекс в таком положении, наверное, настоящий челлендж.
Если говорить о повседневных образах, то в их составлении преуспела, например, Глюкоза. Звезда вооружилась плащом из латекса, который заменил традиционный тренч. Такая вещь не сделает образ вульгарным, зато добавит ему жизни.
Оливия Калпо тоже попыталась «усмирить» латекс. Девушка пошла тем же путем, что и Энтони Ваккарелло, и подобрала в пару легинсам — второй коже классический жакет, прикрывающий пах. Образ получился вполне приличным. А Наоми Скотт умело играет на контрастах. Романтичные цветы на платье нейтрализуют дерзость образа и делают его более нежным.