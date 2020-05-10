Лобода случайно оголилась

37-летняя украинская певица Светлана Лобода показала прелести из-за невовремя упавшего платья. На новой фотографии, опубликованной в официальном аккаунте исполнительницы в социальной сети Instagram, исполнительница запечатлена крупным планом. Из-за упавших бретелек на платье грудь Светланы обнажена практически полностью.
«Доброе утро, мир», — подписала фотографию сама Лобода.
@lobodaofficial
Пользователи Интернета по достоинству оценили нежный снимок, а также бюст певицы.
«Классный бюст, хочу покрыть его поцелуями», «Супер сиси», «Очень красивая», «Какая нежная», «Как всегда, вы прекрасны», «Ещё чуть-чуть, и Лобода совсем разденется», «Хороша, чертовка», «Похоже, кто-то изголодался», «Очень горячо», «Стриптиз на карантине», «Моя госпожа», «Покажите еще», — пишут комментаторы.
Всего за несколько часов фотография собрала более 55 тысяч «лайков». Журналисты отмечают, что в результате самоизоляции в последние недели все больше российских знаменитостей раздевается перед камерой. Так, Лобода пополнила список, в который уже входили Настя Каменских, Наталья Штурм, Нюша, Анфиса Чехова, и многие другие. Большинство из них, впрочем, делают это и в других обстоятельствах. Что же касается Светланы, то она долгое время изображала из себя скромницу. Именно поэтому откровенный снимок и вызвал такой ажиотаж.