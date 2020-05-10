Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лобода обнажилась из-за невовремя упавшего платья 

Экспресс газета 1 час назад
Лобода случайно оголилась
Фото: Экспресс газета
37-летняя украинская певица Светлана Лобода показала прелести из-за невовремя упавшего платья. На новой фотографии, опубликованной в официальном аккаунте исполнительницы в социальной сети Instagram, исполнительница запечатлена крупным планом. Из-за упавших бретелек на платье грудь Светланы обнажена практически полностью.
«Доброе утро, мир», — подписала фотографию сама Лобода.
@lobodaofficial
Пользователи Интернета по достоинству оценили нежный снимок, а также бюст певицы.
«Классный бюст, хочу покрыть его поцелуями», «Супер сиси», «Очень красивая», «Какая нежная», «Как всегда, вы прекрасны», «Ещё чуть-чуть, и Лобода совсем разденется», «Хороша, чертовка», «Похоже, кто-то изголодался», «Очень горячо», «Стриптиз на карантине», «Моя госпожа», «Покажите еще», — пишут комментаторы.
Всего за несколько часов фотография собрала более 55 тысяч «лайков». Журналисты отмечают, что в результате самоизоляции в последние недели все больше российских знаменитостей раздевается перед камерой. Так, Лобода пополнила список, в который уже входили Настя Каменских, Наталья Штурм, Нюша, Анфиса Чехова, и многие другие. Большинство из них, впрочем, делают это и в других обстоятельствах. Что же касается Светланы, то она долгое время изображала из себя скромницу. Именно поэтому откровенный снимок и вызвал такой ажиотаж.
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
Экспресс газета: последние новости
Странное сходство 22-летнего сына Орбакайте с Максимом Галкиным получило объяснение Странное сходство 22-летнего сына Орбакайте с Максимом Галкиным получило объяснение Светлана Бондарчук в день рождения «особенной» дочери опубликовала ее снимок Светлана Бондарчук в день рождения «особенной» дочери опубликовала ее снимок Звезда фильма «Большая перемена» Валентина Титова страдает в нищете Звезда фильма «Большая перемена» Валентина Титова страдает в нищете
Женский форум
Звёзды , Анфиса Чехова , Настя Каменских , Светлана Лобода , Наталья Штурм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С двух лет над Юлей издевался отец»
«С двух лет над Юлей издевался отец»
Самые эпичные фейлы на карантине
Самые эпичные фейлы на карантине
Зачем я поливаю грядки уксусом с солью
Зачем я поливаю грядки уксусом с солью
Какие цветы нельзя ставить в квартире
Какие цветы нельзя ставить в квартире
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Как думают глухонемые люди
11:18
Как думают глухонемые люди
Здоровье
Как составить меню для здоровья вен и костей
03:04
Как составить меню для здоровья вен и костей
Еда Здоровье
Лев Лещенко устроил концерт в метро
06:23
Лев Лещенко устроил концерт в метро
Звёзды Здоровье
В Москве предлагают стричься в такси
00:43
В Москве предлагают стричься в такси
Красота
Как заставить мышцы удерживать овал лица
04:52
Как заставить мышцы удерживать овал лица
Красота
Как можно купить неправильную соль
02:27
Как можно купить неправильную соль
Еда
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
01:42
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
Карантин Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение