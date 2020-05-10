Лобода случайно оголилась

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37-летняя украинская певица Светлана Лобода показала прелести из-за невовремя упавшего платья. На новой фотографии, опубликованной в официальном аккаунте исполнительницы в социальной сети Instagram, исполнительница запечатлена крупным планом. Из-за упавших бретелек на платье грудь Светланы обнажена практически полностью.

«Доброе утро, мир», — подписала фотографию сама Лобода.

@lobodaofficial

Пользователи Интернета по достоинству оценили нежный снимок, а также бюст певицы.

«Классный бюст, хочу покрыть его поцелуями», «Супер сиси», «Очень красивая», «Какая нежная», «Как всегда, вы прекрасны», «Ещё чуть-чуть, и Лобода совсем разденется», «Хороша, чертовка», «Похоже, кто-то изголодался», «Очень горячо», «Стриптиз на карантине», «Моя госпожа», «Покажите еще», — пишут комментаторы.