Обидевшаяся Боня призвала сжигать книги Курпатова

Светская львица и телеведущая Виктория Боня оказалась недавно в эпицентре скандала из-за спорных высказываний, связанных с пандемией коронавируса. Кто-то из знаменитостей посмеялся над ее доверчивостью, другие посоветовали заняться образованием, а психотерапевт Андрей Курпатов даже поставил Виктории диагноз.

Несколько дней назад Виктория Боня в очередной раз рассказала, что считает эпидемию коронавируса — частью мирового заговора.

Знаменитость обвинила в распространении инфекции вышки для передачи 5G-сигнала. Телеведущая верит в чипирование людей и боится вакцинации, об этом она неоднократно заявляла в прямых эфирах Инстаграма. Многим публичным личностям слова Виктории показалась забавными, другие заметили, что Боне стоит заняться своим образованием, а психотерапевта Андрея Курпатова заявления светской львицы по-настоящему раздосадовали.

В интервью он признался, что его разозлили слова Виктории, но комментировать их доктор Курпатов отказался, заявив, что Боня страдает от «клинической идиотии», поэтому ее заявления не достойны обсуждения. Конечно, такой диагноз не оставил Викторию равнодушной: она попыталась вызвать Андрея Курпатова на дебаты, но он от общения со светской львицей отказался. Тогда Боня посоветовала своим подписчикам сжигать книги доктора Курпатова.

«Девочки, если у вас есть его книги, сожгите обязательно, потому что таким докторам нельзя доверять, таких нужно обходить стороной, бояться, потому что они не несут желание помочь, а несут желание пропиариться, продать свои книжки и больше ничего!» — заявила Виктория.

Кроме того, она сообщила, что считает Андрея Курпатова писателем, а не психотерапевтом, а свой диплом, по мнению знаменитости, он просто купил. Сам же доктор предпочел не усугублять конфликт, а своим поклонникам посоветовал не верить в теории заговора, а заняться своей жизнью, мыслить позитивно и брать ответственность за свое здоровье и настроение.