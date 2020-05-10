Собчак устроила вечеринку во время пандемии

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, театральный режиссер Константин Богомолов , устроили вечеринку в честь Дня Победы 9 мая вопреки пандемии коронавируса и введенному в Москве режиму самоизоляции, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, гости ели изысканные блюда, пили дорогие напитки по 110 тысяч рублей за бутылку и организовали небольшой концерт. В одном из записанных видео Платон поздравил всех с праздником Победы и исполнил песню «Идет солдат по городу».