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Собчак устроила вечеринку во время пандемии коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Собчак устроила вечеринку во время пандемии
Фото: Lenta.ru
Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, театральный режиссер Константин Богомолов, устроили вечеринку в честь Дня Победы 9 мая вопреки пандемии коронавируса и введенному в Москве режиму самоизоляции, сообщает «Комсомольская правда».
Они пришли в гости к певцу и музыканту Дмитрию Маликову. Пара взяла с собой Платона, сына Собчак от брака с актером Максимом Виторганом. На вечеринке также были дочь Маликова Стефания и дизайнер Яна Расковалова. В сторис Instagram-аккаунта Собчак написала, что они «впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам».
По данным издания, гости ели изысканные блюда, пили дорогие напитки по 110 тысяч рублей за бутылку и организовали небольшой концерт. В одном из записанных видео Платон поздравил всех с праздником Победы и исполнил песню «Идет солдат по городу».
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Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , Стефания Маликова , Дмитрий Маликов , Ксения Собчак , Яна Расковалова , Комсомольская правда
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