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Дочь Заворотнюк выступила с заявлением 

Экспресс газета 3 часа назад
Дочь Заворотнюк выступила с заявлением
Фото: Экспресс газета
Старшая дочь 49-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, высказала свое мнение по поводу ограничительных мер в Москве. Наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» обратилась к подписчикам с вопросом, когда, по их мнению, закончится режим самоизоляции в российской столице. Сама Анна Заворотнюк убеждена, что «совсем скоро» происходящее сегодня в мире закончится, и мы все сможем вернуться к нормальной жизни.
«Ребят, как знаете, срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая. Как вы думаете, выпустят ли нас после 31 мая, или срок будет продлен еще и на июнь? Я надеюсь, что у вас прекрасное настроение, положительный настрой. Потому что я уверена, что совсем скоро это уже все закончится, и мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, обрести нашу свободу вновь, и все будет очень хорошо», — заявила Заворотнюк-младшая в Stories своего официального аккаунта в социальной сети Instagram.
Напомним, что Анна появилась на свет в браке актрисы с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Как следует из странички на сайте «Википедия», девушка закончила вуз в Нью-Йорке (США) и работает там продюсером. Однако сейчас девушка явно находится в Москве, поэтому и задается вопросом по поводу режима самоизоляции в городе.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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