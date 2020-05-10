Дочь Заворотнюк выступила с заявлением 

Старшая дочь 49-летней актрисы Анастасии Заворотнюк , которая борется с раком мозга, высказала свое мнение по поводу ограничительных мер в Москве. Наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» обратилась к подписчикам с вопросом, когда, по их мнению, закончится режим самоизоляции в российской столице. Сама Анна Заворотнюк убеждена, что «совсем скоро» происходящее сегодня в мире закончится, и мы все сможем вернуться к нормальной жизни.

«Ребят, как знаете, срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая. Как вы думаете, выпустят ли нас после 31 мая, или срок будет продлен еще и на июнь? Я надеюсь, что у вас прекрасное настроение, положительный настрой. Потому что я уверена, что совсем скоро это уже все закончится, и мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, обрести нашу свободу вновь, и все будет очень хорошо», — заявила Заворотнюк-младшая в Stories своего официального аккаунта в социальной сети Instagram.

Напомним, что Анна появилась на свет в браке актрисы с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Как следует из странички на сайте «Википедия», девушка закончила вуз в Нью-Йорке (США) и работает там продюсером. Однако сейчас девушка явно находится в Москве, поэтому и задается вопросом по поводу режима самоизоляции в городе.