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Миро о Плющенко: «Не прославленный чемпион, а подкаблучник» 

Елизавета Назарова 3 часа назад
«Не прославленный чемпион, а подкаблучник»
Фото: @plushenkoofficial
Блгер Лена Миро, которая часто обсуждает российских звезд, на этот раз высказалась о супруге Яны Рудковской, фигуристе Евгении Плющенко. Свои мысли она написала в блоге.
Прежде всего Миро сравнила Плющенко и Кабаеву, двух олимпийских чемпионов. По мнению блогера, гимнастка смогла сохранить за собой статус, а фигурист этого сделать не смог.
"Давайте откровенно: кто сейчас помнит о заслугах Плющенко в спорте, кроме него самого, Википедии и парочки преданных друзей, если тех ещё не выкурила из его жизни Баба Яга? Никто. В глазах общества сегодня Плющенко — это, прежде всего, комичный персонаж из Инстаграма Рудковской. Клоун, вызывающий недоумение у народа", — написала Миро у себя в блоге.
В конце Миро напомнила о том, чем Плющенко и Рудковская занимаются на карантине, а именно — снимают короткие видео в Instagram.
"Не великий спортсмен. Не прославленный чемпион, а подкаблучник, которого старая и глупая тётка пихает в идиотские видосики для Инстаграма и втягивает в низменные бабские разборки", — заключила Миро.
Ранее "Рамблер" сообщал, что блогер обсудила жизнь Юлии Началовой.
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Звёзды , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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