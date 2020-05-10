«Не прославленный чемпион, а подкаблучник»

Прежде всего Миро сравнила Плющенко и Кабаеву, двух олимпийских чемпионов. По мнению блогера, гимнастка смогла сохранить за собой статус, а фигурист этого сделать не смог.

"Давайте откровенно: кто сейчас помнит о заслугах Плющенко в спорте, кроме него самого, Википедии и парочки преданных друзей, если тех ещё не выкурила из его жизни Баба Яга? Никто. В глазах общества сегодня Плющенко — это, прежде всего, комичный персонаж из Инстаграма Рудковской. Клоун, вызывающий недоумение у народа", — написала Миро у себя в блоге.

В конце Миро напомнила о том, чем Плющенко и Рудковская занимаются на карантине, а именно — снимают короткие видео в Instagram.