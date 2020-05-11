Комплексы звезд: чего стесняются знаменитости 

На каждого человека найдется злобный критик, который укажет на недостатки и заставит страдать из-за них. Посмотрим, кто из звезд сумел полюбить и принять себя, а кто до сих пор переживает из-за несовершенств.

Вера Брежнева

Другая идеальная блондинка — Вера Брежнева — призналась, что годами работала с психологом, чтобы избавиться от детских травм.

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В девичестве Вера носила фамилию Галушка. Бывший одноклассник рассказал, что из-за этого за девушкой закрепилась кличка «Галушка-лягушка», а очки «наградили» Веру прозвищем «очкарик». Кроме того, из-за высокого роста Брежневу дразнили «шпалой». Из-за этого будущей секс-символ России часто сутулилась, чтобы выглядеть ниже, и в результате заработала сколиоз. Одноклассники высмеивали и бедность семьи будущей певицы: одежду с сестринского плеча и бесплатные обеды в столовой.

Певица заявляет, что никогда не ощущала себя более желанной и гармоничной, чем в свои 38. И даже новые морщинки не способны это изменить.

Анфиса Чехова

Трудно поверить, но до тридцати лет самая соблазнительная телеведущая страны критиковала каждую свою фотографию в пух и прах из-за мнения, навязанного окружающими в детстве.

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К примеру, мама и бабушка Анфисы внушали ей, что «нельзя восхищаться собой, когда в тебе столько недостатков», а преподаватель танцев ставил девушку в дальние ряды, считая, что «такая пухляшка испортит всю картину».

Одноклассники тоже глумились над Чеховой. Безобидное прозвище «Канапе» из-за веснушек к четырнадцати годам превратилось в «Большие сиськи» по понятным причинам.

Самой противной была кличка «Мадам Грицацуева». Так Анфису звали за пышные формы — в 16 лет она весила 72 кг при росте 163 см. Эта насмешка шла в комплекте с фразой «Знойная женщина — мечта поэта». И у Чеховой в голове появлялся образ Крачковской в фильме «Двенадцать стульев», а внутри «расцветала» ненависть к телу и злость на обидчиков.

С годами Анфиса преодолела обиды юности, обняла своего «внутреннего ребенка» и прониклась любовью к себе. Теперь Чехова ведет шоу «Взвешенные и счастливые люди» и дает консультации по ЗОЖ в Instagram-блоге.

Ума Турман

Обворожительная муза Тарантино обзавелась комплексами по вине «школьных насмешников».

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Одни раскритиковали улыбку будущей актрисы, из-за чего она стала улыбаться лишь уголками губ. Другие кричали ей вслед «белобрысая дылда». В итоге Турман надолго отказалась от каблуков и воспылала ненавистью к собственным волосам и телу.

Если вспомнить сюжет «Криминального чтива», на ум приходит легендарный танец с Траволтой. Ума до дрожи в коленях боялась танцевать, поскольку считала себя «огромной и неуклюжей». Слава богам, Тарантино сумел объяснить актрисе, что эти мысли — бред, и отснял поистине культовую сцену.

Кристина Орбакайте

Детство Кристины прошло в разъездах — девочка редко видела мать и невольно обрастала комплексами, которые ей регулярно подкидывали «сторонние доброжелатели».

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К примеру, с легкой руки критиков юная Орбакайте настолько возненавидела форму своего носа, что в зрелости решилась на ринопластику. Надеемся, это решение помогло звезде почувствовать себя увереннее. Еще Кристина стесняется своих якобы толстых ног, поэтому носит юбки в пол и длинные кардиганы. Но мы-то видим, что Кристининым ногам далеко до статуса толстых — попахивает очередным вбросом критики от «добрых советчиков».

Чтобы стать еще стройнее, певица регулярно тренируется и питается правильно. Последнее не стало для нее проблемой, поскольку Кристину с детства приучили «ходить голодной» и не выходить в люди сразу после застолья.

Филипп Киркоров

Неизвестно, каких идеалов наплодил поп-король в своей голове, но собственная внешность его чрезвычайно расстраивает. Смотреться в зеркало для Киркорова — болезненное занятие, поскольку отражение выглядит совсем не так, как нужно певцу.

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Больше всего жизнь Филиппу Бедросовичу отравляет проблема лишнего веса. Артист старается правильно питаться и ходить в зал, но получается не всегда. В интервью он признался, что отпустил бороду, чтобы замаскировать второй подбородок, и отказался от съемок и шоу в открытых нарядах, чтобы не «светить» приблудными килограммами.

Надеемся, что Филипп Бедросович когда-нибудь сможет убедить себя в собственной привлекательности так же, как он убедил в этом весь мир.