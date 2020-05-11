29-летняя художница Дарина Эрвин впервые показала, как выглядит теща 59-летнего продюсера Александра Цекало . Напомним, молодые люди поженились весной 2019 года в Америке: тогда на торжестве присутствовали лишь родственники пары и самые близкие друзья. Позже Эрвин и Цекало стали баловать публику максимально откровенными кадрами из своей совместной жизни. Больше же всего людей интересовало, как должна выглядеть теща сценариста.

Интриговать Эрвин не стала. В День Матери Дарина поделилась архивными кадрами с совместных выходов, а заодно поспешила признаться родительнице в любви.

@darina.ervin

«Я счастлива, что ты любишь искусство так же, как люблю его я. Я надеюсь, что смогу почаще проявлять себя как твой личный папарацци. И спасибо тебе за уроки сексуальной игры в боулинг! Я люблю тебя очень сильно», — подписала она кадры.

Фолловеры увиденным были приятно удивлены. Некоторые подметили, что теща Цекало выглядит даже младше, чем он сам. «Молода и прекрасна», «Больше похожи на сестер, чем на мать и дочь», «Превосходная наследственность», — пишут они.