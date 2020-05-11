Куда исчезла скандальная модель Ольга Родионова 

Яркая, бесстрашная, ее называли женщиной без комплексов. А все потому, что очень любила Ольга делать специфические фотографии в стиле «ню». Даже издала целую книгу с собой любимой во всех ракурсах и назвала ее громко «The book of Olga».

В 2010 вокруг этого издания разгорелся нешуточный скандал. Весь светский бомонд стоял на ушах. Говорят, что книгу и лучших фотографов, включая знаменитого Гельмута Ньютона, оплатил муж Сергей Родионов — зампред главы ЦБ . Он всегда поощрял смелые фантазии своей супруги.

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Благодаря своей яркой внешности, прекрасной фигуре и раскрепощенности, Олга появлялась на обложках таких журналов, как Vogue, Monde, Playboy, Panorama. А в 2013 всей семьей они покинули Россию. Ольга давно мечтала уехать. В Амстердаме она открыла бутики одежды.

Сегодня ей 45. Последние откровенные снимки она сделала для хорватского Playboy 6 лет назад. И уже не готова к таким экспериментам, возраст не тот, да и жизненные взгляды поменялись со временем. Несколько лет назад Ольга вместе с семьей попала в серьезную аварию, которая по ее словам перевернула всю ее жизнь. Она чудом осталась жива, но решила изменить образ жизни — закрыла все свои социальные сети, ушла в тень, посвятила себе семье.

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Назло всем сплетням, они до сих пор живут с мужем. В основном перемещаются между Амстердамом, Дубаем и Хорватией. kinopoisk.ru В Москве, в Горках-2 у них остался дом, но навещают он его нечасто. Дочь Настя выросла, получила образование в Лондоне и осталась там работать.

В прошлом году Сергей Родионов окончательно избавился от журналов — ни «Крестьянки» теперь, ни FHM, только связанный с недвижимостью бизнес по всему миру и лодка на Миконосе.