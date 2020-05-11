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«Хочу дочку»: Гуф признался, что планирует ребенка и свадьбу 

WMJ.ru и ещё 6 15 часов назад
Гуф признался, что планирует ребенка и свадьбу
Фото: Instagram
Рэпер Гуф снялся в новом фильме-исповеди.
В Сети вышла исповедь рэпера Гуфа. В своем новом интервью артист честно рассказал о жизни, наркотиках, предательстве Кети Топурии и планах на будущее. По словам артиста, после расставания с солисткой группы «А’Студио» он полугода находился в депрессии.
Никогда в моей жизни не было такого за 40 лет, чтобы меня кто-то кидал, чтобы меня бросала девушка. А тут первый раз тебя предают. Я сидел полгода дома, не выходил. Очень странные отношения были, закончились и слава богу. Обиднее и больнее всего, что именно этого человека оберегал на 200%, и именно этот человек меня подставил,
— рассказал рэпер.
При этом артист отметил, что он жалеет о потраченных годах на эти отношения. А также Гуф признался, что изначально он не планировал длительный роман, однако в итоге эти отношения затянулись. Тогда же артист начал снова употреблять запрещенные препараты.
Instagram. Гуф и Леся
Вообще я хотел сначала просто для галочки. Чтобы смотреть с мамой какой-нибудь «Голубой огонек» и сказать: «Смотри, мама, я с ней был». Затянулось дольше, чем я думал. Я до встречи с ней не трогал тяжелые наркотики давно, года три наверное. А как только с ней встретились, на первом же свидании первая мысль — пойти что-нибудь употребить. Чем я и занялся. Первые месяца два я не палился, а потом начал в открытую употреблять. И она от этого кайфанула, что ли. Ей пришлось меня вытаскивать из ямы. За три года мы не могли никуда сходить. Со своими друзьями она меня не знакомила. С мамой даже за три года не познакомила. Не знаю, почему я так поверил человеку, так пустил к себе в душу, а мне в эту душу так плюнули. Не ожидал.
Сейчас артист встречается с девушкой по имени Леся. По словам Гуфа, именно с ней он видит свое будущее. Рэпер хочет жениться и мечтает о дочке.
Сейчас я счастлив. Хочу детей, хочу дочку. Я Лесю очень люблю. Мы знакомы семь лет. Леся — это единственная женщина, которой я вообще не изменял ни разу. Пока мы были вместе, никого не хотелось мне. Я не вижу никого рядом с собой, кроме нее, и хочу жениться на ней раньше, чем появятся новости о том, что у нас появятся дети.
Кроме этого, Гуф честно рассказал, что ему стыдно перед самим собой за потраченное на наркотики время и за испорченное здоровье.
Можно, наверное, из этого рэпа было больше выжать. Не получилось у меня собрать «Олимпийский». Может, получится еще,
— заключил Гуф.
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Звёзды , Гуф
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