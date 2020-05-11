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Звезды, отказавшиеся от материнства 

Клео.Ру 1 час назад
Звезды, отказавшиеся от материнства
Фото: Клео.Ру
Эти звезды сознательно отказались от возможности стать родителями. Ради чего или из-за чего они пошли на такой шаг?

Ким Кэттролл

В обычной жизни актриса как две капли воды напоминает сыгранную ею Саманту из «Секса в большом городе». У неё бурная личная жизнь. Ким не боится менять мужчин.
Клео.Ру
Но есть и проблема. В 30-летнем возрасте звезду окружали мужчины, но не было ни одного, который мог бы стать мужем и отцом ее детей. Именно тогда звезда задумалась над тем, а стоит ли вообще рожать ребёнка и растить его в одиночку.
Взвесив все, Ким поняла: она свободолюбива, а дети в этом плане сильно сковывают. К тому же малыши ей нравятся только в первые полчаса общения. После этого у Ким начинает болеть голова от шума, и она предпочитает уйти в более спокойное место.

Рене Зеллвегер

Актриса убеждена, что в жизни нужно делать выбор между материнством или карьерой и свободой. Она уверена: успешно сочетать и то, и другое не получится.
Клео.Ру
Рене признается, что никогда не хотела стать матерью. Ей вполне хватает заботы о племянниках. Роль тети ей нравится тем, что ребятню в любое время можно вернуть родителям назад.

Земфира

Артистка сознательно не желает становиться мамой. Земфира уверена, что со своим образом жизни и взрывным, скандальным характером она не сможет достойно воспитать ребёнка. В придачу звезда здраво оценивает риски поздней беременности.
Клео.Ру
Забавно, но несмотря на рассказы о своем скандальном характере, Земфира в душе очень добрая. Она уже много лет активно помогает ребятам из уфимского детского дома.
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Звёзды , Ким Кэттролл , Клео.Ру
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