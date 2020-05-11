«Пустил в душу, а мне в душу плюнули»

Пара давно не вместе, но их конфликт обсуждается в Сети до сих пор.

Рэпер Алексей Долматов , известный публике под псевдонимом Гуф, выпустил документальный фильм в форме монолога, в котором рассказал правду о своей жизни. В частности, его рассуждения коснулись отношений с певицей Кэти Топурией. По признанию Алексея, вначале он не рассчитывал на долгосрочный союз, однако судьба распорядилась иначе. Кэти стала спасать любимого от его зависимости от запрещенных веществ:

«Она, видимо, от этого кайфанула — то, что ей пришлось меня вытаскивать из ямы из какой-то».

«Короче, не знаю почему, я так поверил человеку, так пустил себе в душу, а мне в эту душу так плюнули»,

— говорит Алексей.

Музыкант признается, что за два с половиной года отношений с Кэти у него случился творческий спад — он не написал ни одной песни. После расставания Алексей полгода переживал разрыв и не хотел выходить из дома, но после встретил новую любовь — девушку Лесю, которую раньше в Инстаграме ему показывала бывшая жена Айза Анохина

«Кому-кому, а ей не хочу изменять. Не вижу рядом с собой никого, кроме нее»,

— отмечает Долматов.

Сама Кэти Топурия ситуацию не комментирует. Ранее она говорила о том, что не хочет обсуждать отношения с рэпером публично, о чем Гуфу напомнили поклонники в комментариях к выложенному отрывку документального фильма.