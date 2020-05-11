Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Пустил в душу, а мне в душу плюнули»: Гуф о расставании с Топурией 

WomanHit.ru 1 час назад
«Пустил в душу, а мне в душу плюнули»
Фото: WomanHit.ru
Пара давно не вместе, но их конфликт обсуждается в Сети до сих пор.
Рэпер Алексей Долматов, известный публике под псевдонимом Гуф, выпустил документальный фильм в форме монолога, в котором рассказал правду о своей жизни. В частности, его рассуждения коснулись отношений с певицей Кэти Топурией. По признанию Алексея, вначале он не рассчитывал на долгосрочный союз, однако судьба распорядилась иначе. Кэти стала спасать любимого от его зависимости от запрещенных веществ:
«Она, видимо, от этого кайфанула — то, что ей пришлось меня вытаскивать из ямы из какой-то».
«Короче, не знаю почему, я так поверил человеку, так пустил себе в душу, а мне в эту душу так плюнули»,
— говорит Алексей.
Музыкант признается, что за два с половиной года отношений с Кэти у него случился творческий спад — он не написал ни одной песни. После расставания Алексей полгода переживал разрыв и не хотел выходить из дома, но после встретил новую любовь — девушку Лесю, которую раньше в Инстаграме ему показывала бывшая жена Айза Анохина.
«Кому-кому, а ей не хочу изменять. Не вижу рядом с собой никого, кроме нее»,
— отмечает Долматов.
Сама Кэти Топурия ситуацию не комментирует. Ранее она говорила о том, что не хочет обсуждать отношения с рэпером публично, о чем Гуфу напомнили поклонники в комментариях к выложенному отрывку документального фильма.
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
WomanHit.ru: последние новости
Не хватает адреналина: опасные хобби звездных детей Не хватает адреналина: опасные хобби звездных детей Екатерина Варнава призналась, что давно рассталась с женихом Екатерина Варнава призналась, что давно рассталась с женихом Рудковская раскаялась о своей ошибке: «Надо быть бережнее и внимательнее друг к другу» Рудковская раскаялась о своей ошибке: «Надо быть бережнее и внимательнее друг к другу»
Женский форум
Звёзды , Гуф , Айза Анохина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Комплексы звезд: чего стесняются знаменитости
Комплексы звезд: чего стесняются знаменитости
Звезды, отказавшиеся от материнства
Звезды, отказавшиеся от материнства
Как тело сигнализирует о проблемах с щитовидкой
Как тело сигнализирует о проблемах с щитовидкой
5 лучших БАДов, которые замедляют старение
5 лучших БАДов, которые замедляют старение
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
03:00
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
Звёзды Дети
Как усилить иммунитет с помощью кефира
20:00
Как усилить иммунитет с помощью кефира
Еда Здоровье
Адель показала результат радикального похудения
01:07
Адель показала результат радикального похудения
Звёзды Здоровье
Как думают глухонемые люди
11:18
Как думают глухонемые люди
Здоровье
Как составить меню для здоровья вен и костей
03:04
Как составить меню для здоровья вен и костей
Еда Здоровье
Лев Лещенко устроил концерт в метро
06:23
Лев Лещенко устроил концерт в метро
Звёзды Здоровье
В Москве предлагают стричься в такси
00:43
В Москве предлагают стричься в такси
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение