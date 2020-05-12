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Заворотнюк грозит опасность из-за коронавируса 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
Заворотнюк грозит опасность из-за коронавируса
Фото: Экспресс газета
Поклонники Анастасии Заворотнюк беспокоятся, что тяжелобольной актрисе грозит опасность заражения коронавирусом. Все дело в том, что коллега ее мужа Татьяна Навка госпитализирована c коронавирусом. Точно неизвестно, когда в последний раз фигуристка общалась с Петром Чернышевым, но исключить риск заражения, по мнению фанатов, нельзя.
Напомним, онкобольные входят в группу повышенного риска при Covid-19: болезнь протекает у них тяжелее и с большей вероятностью летального исхода. Звезда «Моей прекрасной няни» страдает опухолью головного мозга уже год. Ее состояние по-прежнему остается неясным для публики.
В середине апреля в Instagram-аккаунте Заворотнюк появилась редкая публикация — как раз в честь Татьяны Навки. 13 апреля олимпийской чемпионке исполнилось 45 лет. По этому поводу Анастасия (или ее родные) опубликовала подборку снимков, запечатлевших Татьяну и Петра на льду.
Состояние Навки сейчас стабилизировалось. Сама фигуристка недавно сообщила, что чувствует себя нормально и постепенно приходит в себя.
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Женский форум
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев
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