Заворотнюк грозит опасность из-за коронавируса 

Напомним, онкобольные входят в группу повышенного риска при Covid-19: болезнь протекает у них тяжелее и с большей вероятностью летального исхода. Звезда «Моей прекрасной няни» страдает опухолью головного мозга уже год. Ее состояние по-прежнему остается неясным для публики.

В середине апреля в Instagram-аккаунте Заворотнюк появилась редкая публикация — как раз в честь Татьяны Навки. 13 апреля олимпийской чемпионке исполнилось 45 лет. По этому поводу Анастасия (или ее родные) опубликовала подборку снимков, запечатлевших Татьяну и Петра на льду.

Состояние Навки сейчас стабилизировалось. Сама фигуристка недавно сообщила, что чувствует себя нормально и постепенно приходит в себя.