Боня призвала сжигать книги доктора Курпатова 

Модель и бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня прославилась своими резкими высказываниями об эпидемии коронавируса. Боня убеждена, что всему виной вышки 5G, а также предупреждает об опасности чипизации населения и призывает отказаться от вакцин. Об этом она рассказывает на своей странице в Instagram.

Такие слова не остались не замеченными, в частности известный доктор, психотерапевт Курпатов заподозрил у Виктории Бони "клиническую идиотию" и поделился этим в одном из интервью.

В ответ Виктория призвала сжигать книги Курпатова, поскольку, по ее мнению, он не настоящий доктор, а просто писатель с купленным дипломом.