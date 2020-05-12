Боня призвала сжигать книги доктора Курпатова 

Модель и бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня прославилась своими резкими высказываниями об эпидемии коронавируса. Боня убеждена, что всему виной вышки 5G, а также предупреждает об опасности чипизации населения и призывает отказаться от вакцин. Об этом она рассказывает на своей странице в Instagram.
Такие слова не остались не замеченными, в частности известный доктор, психотерапевт Курпатов заподозрил у Виктории Бони "клиническую идиотию" и поделился этим в одном из интервью.
В ответ Виктория призвала сжигать книги Курпатова, поскольку, по ее мнению, он не настоящий доктор, а просто писатель с купленным дипломом.
"Девочки, если у вас есть его книги, сожгите обязательно, потому что таким докторам нельзя доверять, таких нужно обходить стороной, бояться, потому что они не несут желание помочь, а несут желание пропиариться, продать свои книжки и больше ничего!" — считает Боня.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Боня показала "документ из ЦРУ", подтверждающий заговор о коронавирусе.